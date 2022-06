Mariëlle maakt zich zorgen: ’Hoe ziet de toekomst van dertigers eruit?’

Ik maak me zorgen over de toekomst. There, I said it. Het grootste gedeelte van de tijd schuif ik het voor me uit, omdat ik van mening ben dat je met zeuren niets bereikt en je beter de handen uit de mouwen kan steken, maar nu moet ik het toch even kwijt. Terwijl de lonen hetzelfde blijven, wordt alles duurder. En niet een beetje, maar véél duurder. Tijdens een tripje naar de supermarkt val je van de ene verbazing in de andere en afrekenen bij het tankstation is iedere keer weer een klap in het gezicht. ‘Iets leuks’ doen verliest zo langzamerhand ook z’n glans. Recentelijk naar een pretpark geweest? Een dagje naar de Efteling kost - voor iedereen van 4 t/m 59 jaar oud - door de veertig euro - per persoon! Zit je dan, aan het einde van de maand met een zuur gezicht naar je bankrekening te kijken terwijl dat rete irritante liedje van Carnaval Festival nog steeds nagalmt.

Op de woningmarkt is het al helemaal janken geblazen. Kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning, sta je minstens vijftien jaar in de rij. Kom je daar (net) niet voor in aanmerking, dan is het niet veel makkelijker. Huurwoningen in de middelhoge klasse daarvan (ongeveer tussen de 750 en 1050 euro) zijn er nauwelijks. En dus ben je in veel gevallen aangewezen op de ‘reguliere’ vrije sector woningen. Gelukkig schieten die als paddenstoelen uit de grond. En voor leuke ‘startersprijsjes’ nog wel: 1400 euro! De inkomenseis om kans te maken op zo’n pareltje? 3,5 keer de huur. En daarna kom je uit op - tromgeroffel - 4900. Met zijn tweeën nog wel op te hoesten, maar alleen?

Kopen dan? Kan je ook vergeten. In je eentje is het al helemaal een onmogelijke missie. Tenzij je écht dik verdient, rijke ouders hebt en/of bereid bent een kwart miljoen neer te tellen voor een studiootje van 20m2. Met zijn tweeën dus. Verdien je allebei een heel gemiddeld salaris van zo’n 36.500 euro per jaar en heb je geen studieschuld, dan krijg je een hypotheek van ongeveer 355.000 euro. Klinkt als een hoop geld, totdat je Funda erbij pakt en ziet dat je voor die prijs nauwelijks verder komt dan een appartementje met maximaal twee kleine slaapkamers of een complete bouwval (die dan weer wel met vier slaapkamers). En dan hebben we het nog niet eens gehad over het eigen geld dat je moet hebben om tegen alle ‘overbieders’ op te boksen.

De gemiddelde prijs voor een woning was in de eerste drie maanden van dit jaar volgens makelaarsvereniging NVM 428.000 euro (bestaande bouw) en 466.000 euro (nieuwbouw). In de Randstad is het vanzelfsprekend het duurst. Daarbuiten zoeken lijkt dus de oplossing. Enigszins normale prijzen vind je vrijwel alleen nog in Delfzijl en omgeving, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Kun je nog beter emigreren naar een of ander tropisch oord. Daarbij ben je door naar een van die gebieden te verhuizen met de huidige brandstofprijzen misschien niet eens goedkoper uit - tenzij je daar blijft en nooit op bezoek gaat bij familie/vrienden in de rest van het land of werkt binnen een bepaald aantal kilometers van je woning. Want waar voor de meeste werkenden de reiskostenvergoeding voorheen de kosten al niet dekte, is het nu al helemaal een lachertje. Met de trein gaan (en zo ook nog eens aan het milieu denken) is ook geen optie. Dat is zo mogelijk nog duurder.

Afgelopen week stuitte ik op een bericht over het tekort aan kinderopvang - nog iets om me alvast zorgen over te maken. Ouders (zelfs die met een lopend contract) worden weggestuurd, omdat er geen plek is voor hun kinderen. Hartstikke leuk dat de overheid werken aanmoedigt en we vaak zeggen dat vrouwen minder part time zouden moeten werken, maar dan moeten ze die kinderen wel ergens kwijt kunnen, lijkt me. Alhoewel… misschien is minder werken voor sommigen niet eens zo gek. Deed je dat nog niet, dan maak je met minder inkomen misschien wél kans op een sociale huurwoning en houd je (omdat je misschien wel 5, 6 of 700 euro minder huur betaalt) aan het einde van de maand meer over. Hmm, klinkt verleidelijk. Totdat je je bedenkt dat je dan eerst járen die wachtlijst op moet. Never mind.

Veel dertigers zitten vast. We werken keihard om een toekomst te kunnen opbouwen, maar houden aan het einde van de maand vrijwel niets over om van te kunnen sparen en die toekomst op een dag dus ook echt te kunnen realiseren. En nee, de mensen die een generatie voor ons zitten, hadden het misschien ook niet makkelijk. Die kunnen nu niet verhuizen, omdat ze het dubbele moeten betalen voor een nieuwe woning. Maar ze hébben in ieder geval een woning. En de toekomst waar wij naartoe werken, daarin leven ze al. Hoe die van ons eruit gaat zien, dat vraag ik me af.

Zo, dat lucht op.