’Wel zo slim om voor Vadertje Tijd iets meer respect te tonen’

Ouderen zullen zeggen: ’Alweer een jaar voorbij’. Jongeren zeggen eerder: ’Eindelijk is het jaar voorbij’. Tja, de tijd gaat sneller naarmate je ouder wordt; een gegeven dat ietwat vreemd klinkt aangezien het klokje overal en bij iedereen in hetzelfde ritme tikt. Ik bedoel, elk mens leeft in hetzelfde tijdsgewricht en tegelijkertijd is tijdsbeleving een puur persoonlijke aangelegenheid.