Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & opinie Catherine Keyl teleurgesteld in Kaag, Knol en Bijleveld: ’Ik had gehoopt op warmte’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

„Ik had bij vrouwelijke bestuurders gehoopt op warmte, mededogen, medemenselijkheid. Ik heb het bij geen van drieën nog kunnen ontdekken.”

Al vroeg kwam ik erachter dat de wereld verdeeld is in twee groepen: die van de pennenlikkers en de straatvechters. De pennenlikkers zitten achter een bureau, lezen of schrijven rapporten en hebben geen idee wat zich in de wereld afspeelt. De straatvechters wonen tussen de mensen en weten hoe hard de strijd om het bestaan kan zijn.