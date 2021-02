Moeten middelbare scholen gesloten blijven, of (deels) open?

Op dit moment mogen alleen eindexamenklassen, kwetsbare leerlingen (bijvoorbeeld met een ontwikkelingsachterstand of een onveilige thuissituatie) en leerlingen die praktijkvakken volgen naar school. De rest zit al sinds half december thuis. En dat laat de leerlingen niet koud, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de Voortgezet Onderwijs-raad, in het AD.

Hij ziet dat leerlingen genoeg hebben van het thuis les krijgen en dat hun motivatie weg is. Daarnaast zijn er volgens hem veel zorgen over het mentale welzijn van leerlingen. De oproep voor het openen van de scholen wordt gesteund door maar liefst 50 organisaties, waaronder Unicef, het Vergeten Kind, de GGZ en Jeugdzorg Nederland, aldus het Reformatorisch Dagblad.

Eén dag of volledig geopend?

De VO-raad pleit er in eerste instantie voor dat leerlingen minimaal één dag in de week naar school kunnen. Maar al voor langere tijd bestaat de petitie ‘Middelbare scholen weer volledig open’, die inmiddels al bijna elf duizend keer is ondertekend door ouders, leraren, en pedagogen. Eén dag in de week fysiek les zou volgens hen niet genoeg zijn.

Zorgen over veiligheid

Toch zijn er zorgen, bijvoorbeeld bij de twitteraar hieronder, of de heropening wel veilig kan en of het niet zal zorgen voor meer besmettingen, met als gevolg een nieuwe schoolsluiting. Biedt de huidige coronasituatie wel genoeg ruimte voor deze versoepeling?

