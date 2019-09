’Ik eet geen vlees, dus jij ook niet’

Opdringerigheid

Met eten heb ik het principe: geniet met mate. Soms een bolletje filet americain moet kunnen, toch? Of is het een koe teveel en moet ik er helemaal van afstappen? Is vlees ’uit’ en moet ik kiezen voor de vegetarische filet americain die smaakt naar tien gemalen paprika’s? En hoe zit het dan als ik uit eten ga met vegetarische vrienden?

Omelet met spekjes

Laatst was ik uit eten en wilde ik heel graag de specialiteit van de chef bestellen: een bijzondere omelet met gebakken spekjes. Gebakken spekjes, een stuk of tien maximaal. De reacties: „Je neemt die omelet toch niet, he?! Daar is een varken voor vermoord!” „Walgelijk” en „Gadverdamme”.

Tja, wat doe je dan? In hoeverre pas je je eetgewoontes wel of niet aan als je bij anderen bent? Ik moet bekennen: ik heb uiteindelijk de omelet zonder spekjes genomen. Wat zou jij doen?

