7 dingen die vrouwen denken tijdens het EK Voetbal

Maar een tv die avond na avond voetbal uitzendt, dat is ook mij iets te veel van het goede. Maar zo denkt mijn partner er niet over. En dus gaan deze zeven gedachtes door mijn hoofd tijdens het EK.

1. Kan ik het maken om halverwege een spannende wedstrijd de tv uit te zetten omdat we gaan eten?

Ik vind het eten altijd een moment om de dag door te nemen. Even bijkletsen. Dat kan ook best als er op de achtergrond een voetbalwedstrijd speelt. Maar als ik merk dat mijn vriend tijdens een gesprek niet naar mijn hoofd, maar lángs mijn hoofd kijkt, raak ik geïrriteerd. Maar ik twijfel ook meteen of het terecht is om er wat van te zeggen. Het zijn maar een paar weken per jaar, moet die tv midden in een wedstrijd dan écht uitgezet of moet ik maar even doorbijten? Dilemma!

2. Hoeláng duurt dat EK nog?

Als Nederland speelt, heb ik alle speeldata in mijn agenda staan. En voor de zekerheid ook de achtste finales, kwartfinales, halve finales en de finale. Je weet maar nooit toch? Maar dit keer ben ik helemaal kwijt hoelang zo’n EK duurt en vanaf welk moment er minder wedstrijden per week worden gespeeld. En wanneer de avonden en weekenddagen dus weer gewoon normaal zijn.

3. Néé, géén nabeschouwing!

Er zijn grenzen. Ook voor mij. Die grens begint bij mij zodra de scheidsrechter heeft afgefloten. De wedstrijd is voorbij, er kan iets anders worden gedaan of gekeken. Dácht ik. Want opeens hoor ik allemaal mannen op de achtergrond discussiëren. Dit kan maar één ding betekenen: voetbalpraat. Zucht. Waar is tv-nummer twee?

4. Wat een aanstellers…

Als voetballiefhebber heb ik natuurlijk wel een paar wedstrijdjes meegepikt van onze Oranje Leeuwinnen. En dan valt het dit keer extra op: wat zijn die mannen toch een ontzettende aanstellers. Moord en brand wordt er geschreeuwd als ze ’geblesseerd’ raken. Dóe gewoon normaal man.

5. Voetbalt er nog een knappe speler mee?

Zo nu en dan vind ik het leuk om een wedstrijd mee te kijken. Voor vrouwen die helemaal niet van voetbal houden, gaat deze vlieger helaas iets minder op. Maar gelukkig zijn er soms nog wat knappe spelers die ook voor deze dames de negentig minuten iets sneller doen gaan. Dit geldt ook voor vrouwen die wél van voetbal houden trouwens. ;)

6. Als dit is afgelopen, kan ik wekenlang beslissen wat we kijken op tv

Natuurlijk kan ik op een andere kamer tv gaan kijken. Maar dat vind ik ongezellig. Dus over het algemeen slik ik en accepteer ik dat het deze weken voetbal voor en voetbal na is. Als ik het even heb gehad, denk ik: het is niet meer dan terecht dat ik straks continu mag bepalen wat er wordt gekeken. Dat geeft rust...

7. O nee, als het straks is afgelopen, begint de Tour de France

De Avondetappe, weekendmiddagen vol wielrenwedstrijden die het beeldscherm vullen… hmm, zo slecht is dat EK Voetbal misschien nog niet…