De beste nieuwjaarsborrel heb je met dit burrata-recept!

Ingrediënten

1-2 bollen burrata

½ citroen (75 g)

500 ml water

400 g kristalsuiker

Voor de bloedsinaasappelmarmelade:

3 bloedsinaasappels (ongeveer 450 g), kan ook met gewone sinaasappels

Voor het roggebroodkruim:

2 plakjes Fries roggebrood (ongeveer 110 g samen), heel fijn snijden, als grove kruimels

Verder nodig:

3 gesteriliseerde potjes met deksel

Bereidingswijze

Stap 1. Start met het maken van de marmelade. Hiervoor moet je het fruit goed wassen en met schil en al héél fijn snijden. Doe dit in een grote pan, samen met het water. Breng aan de kook. Dan mag het vuur uit.

Stap 2. Laat de pan 24 uur op het aanrecht staat, zodat de pectine los kan komen. Daarna opnieuw aan de kook brengen en ongeveer 30 minuten – zonder deksel op de pan – laten pruttelen.

Stap 3. Doe de kristalsuiker erbij en laat het nog 30-40 minuten – zonder deksel op de pan – pruttelen, maar wel met regelmaat roeren.

Stap 4. Nu is het even kijken of het de gewenste dikte heeft. Dat kun je met de achterkant van een lepel gemakkelijk testen. Trek je er op de achterkant van de lepel met je vinger eenvoudig een streep in zonder dat die doorloopt, dan is de marmelade klaar. Giet in gesteriliseerde potjes, sluit af en laat afkoelen.

Stap 5. Bak de roggebroodkruimels in een droge, hete pan tot het kruim knapperig is. Bewaar in een afgesloten bakje tot gebruik.

Dit kun je dus prima eerder maken. Je kunt ervoor kiezen om de burrata in zijn geheel te serveren met de losse componenten ernaast. Dan kan iedereen zijn eigen lepel maken. Of presenteer meteen alles samen op een amuselepel. Dan maak je er een heel chic hapje van.

Nog eentje dan

Dit recept komt uit het kookboek Altijd Borreltijd van Susan Aretz. Hierin staan meer dan zeventig lekkere hapjes en drankjes (€ 24,99, Fontaine Uitgevers).

