’Moeders, voed je zonen op, daar ben ik het helemaal mee eens’

Ik was opgelucht toen ze ons inhaalden. Tot we bij de volgende bocht kwamen waar ze de weg geblokkeerd bleken te hebben. Ze dwongen ons om af te stappen. Een stevige jongen met rode krullen greep me bij mijn bloesje. Mijn moeder had het zelf gemaakt. Van Holly Hobbystof. Een tengere blonde met een oorringetje betastte mijn vriendin. ‘Zeg, hier doen wij niet aan mee’, zei een van de overige pubers. Hij stapte op zijn fiets en reed weg. Zijn vrienden in zijn kielzog. Zou toch een mooi heldenvehaal geweest zijn hè, als dit nou zou eindigen met: ze haalden hulp en mijn vriendinnetje en ik werden gered. Maar dat was niet zo. We zagen ze niet meer terug.

Jij hebt ook geen tieten

‘Laat haar maar gaan’, zei de roodharige tegen zijn blonde vriend over mijn vriendin nadat ie haar fiets kapot had getrapt. We kunnen het samen wel met deze af. Mijn vriendinnetje was twee koppen groter dan ik. Ik denk dat hij mij makkelijker te overmeesteren vond. Wat ook zo was natuurlijk. Samen gooiden ze me in het hoge onkruid, hij trok mijn bloesje kapot. ‘Nou zeg’, zei hij, ‘jij hebt ook geen tieten.’

Appelsap tegen de schrik

Tot zo ver deze anekdote uit mijn kindertijd. Uiteindelijk kwam er een man aan met een kindje in een stoeltje op de fiets. Ik gilde zo onmenselijk hard dat de twee aanranders er als een haas vandoor gingen. De jonge vader raapte me op, trok een handdoek uit zijn zwemtas om mijn wonden te stelpen en een pakje appelsap tegen de schrik. Tot op de dag van vandaag heb ik een hekel aan mannen met rode krullen.

Ik schaamde me

Punt is, ik heb hier eerder over geschreven. Een paar jaar geleden. Als je echt wilt weten wat voor impact deze ervaring op me had en wat er precies gebeurde; check dit artikel. Punt twee: ik deed dat toen anoniem. Ik schaamde me ervoor, wilde niet dat andere mensen wisten dat ik het was wie dit was overkomen Alsof ik er soort van schuld aan had; alsof ik smoezelig was omdat ik op mijn 12e op gewelddadige manier kennismaakte met een monster in het lichaam van een dikke puber met rode krullen. Vermomd als lezersbrief stond mijn verhaal op deze site.

Waarom trekken we de schuld naar ons toe?

Waarom, vraag ik me nu af. Waarom trekken wij vrouwen de schuld naar ons toe wanneer mannen iets doen dat echt niet door de beugel kan? Of dat nou om het versturen van een dickpic gaat of om het aanranden van een piepjong meisje? Waarom kon The Voice seizoen na seizoen het succesvolste programma van de televisie zijn zonder dat uitkwam dat er heren in het programma zaten die zich vergrepen aan de vrouwelijke kandidaten? Hoezo, trok niemand eerder aan de bel bij Ajax over het feit dat de kleine Overmars foto’s van zijn sneue piemel rondstuurde? En trok geen enkele vrouw eerder haar mond open over de grijpgrage handjes van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk?

’Let maar niety op ons, joh’

Wat is dat met ons vrouwen? We kunnen als tijgerinnen onze kinderen verdedigen, maar als het om ons eigen hachje gaat, dan gaan we een beetje in de schaduw staan murmelen dat ‘het allemaal heus niet zo erg is en we het echt wel overleven. Let maar niet op ons, komt allemaal wel goed joh. What doesn’t kill you, makes you stronger’ en andere flauwekul.

Ik keek deze week naar ‘Help, mijn man is klusser.’ De Russische echtgenote van een nog best ijverige man (ik heb ze erger gezien in het programma) zei: ‘Als ie maar niet boos op me wordt. Want dadelijk gaat ie weg. En ik heb niet eens een rijbewijs om naar Schiphol te kunnen rijden. En ik heb ook geen geld, ik moet echt zorgen dat hij bij me blijft.’

Voed je zonen op

Is dat ons collectieve probleem? Zijn we bang de mannen tegen ons in het harnas te jagen als we voor onszelf opkomen en laten zien dat we echt wel voor onszelf kunnen zorgen? Zit dat: ‘een man moet kunnen jagen en de vrouw is de verzorger’ er nog steeds zo stevig ingebakken? Ik lees steeds: ‘het is niet de schuld van de vrouw, het is de schuld van de man. Moeders, voed je zonen op. Daar ben ik het echt helemaal mee eens.

En leer je dochter in de ballen te schoppen

Maar mam (en pap!), geef ondertussen, voor de zekerheid, ook je dochter de boodschap mee dat ze mag zijn wie ze is, dat niemand het recht heeft haar te vernederen en dat als dat wel gebeurt ze dat niet in haar eentje moet gaan zitten verwerken, maar meteen aan de grote klok moet hangen. Omdat je echt geen flikker hebt aan een vent die zo in het leven staat. Die ben je beter kwijt dan rijk. O, en leer haar en passant hoe je een goede rechtse uitdeelt en wat de beste manier is om iemand in zijn ballen te trappen. Ik zou willen dat ik die vaardigheid had bezeten op mijn twaalfde.