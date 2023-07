Negen jaar na de MH17-ramp: ’Ik vier nog altijd haar verjaardag’

Negen jaar na de dood van Tamara is het gemis bij Sigrid nog altijd enorm. „Tamara was mijn beste vriendin. Ik deed alles met haar. We deelden lief en leed. Was het niet in real life, dan wel via Skype. Het was iemand bij wie ik altijd mijn hart kon luchten. Dat ik nu niets meer met haar kan delen, haar nooit meer om advies kan vragen, geen gezellig gesprek meer kan voeren, blijft nog steeds heel moeilijk. Dat mis ik zó.”

Plekje geven

De dag waarop Sigrid haar beste vriendin verloor blijft voor haar dan ook een hele moeilijke. „Als 17 juli dichterbij komt, merk ik dat ik heel onrustig word. Dan slaap ik slecht, zie ik alle beelden van de ramp weer voorbijkomen en komt het verdriet om Tamara weer naar boven.

Natuurlijk is dat moeilijk, maar het is ook goed. Het is nodig om een stap verder te komen. Om haar verlies - op den duur - een plekje te kunnen geven. Ik ben dankbaar dat Nederland er zo respectvol mee omgaat. Dat iedereen meeleeft, zodat al onze dierbaren niet vergeten worden.”

Engel in een doosje

Sigrid zal haar vriendin nooit vergeten. „Ze is er misschien niet meer, maar ze hoort er nog steeds bij. Ik vier haar verjaardag, op mijn verjaardag steek ik een kaarsje voor haar aan en soms voel ik ook haar aanwezigheid. Af en toe heb ik het idee dat ik haar zie lopen. Alsof ze dan wil zeggen dat ze er nog voor me is.”

„Dat soort dingen gebeuren wel vaker in tijden dat ik haar enorm mis. Zo stond ik een paar jaar geleden in de winkel toen mijn oog ineens viel op een angel to go, een klein engeltje in een doosje. Een engeltje, een paar dagen voor de zeventiende? Ik werd overvallen door emoties, kon geen stap meer zetten, maar móest dit kleine engeltje kopen, omdat ik heel sterk het gevoel had dat het een signaal was van Tamara ...”

Hemel en aarde

„Voor een buitenstaander klinkt het misschien gek, maar Tamara en ik geloofden altijd dat er meer was tussen hemel en aarde. Of het een signaal was van Tamara of dat ik wil dat ze er weer even was, dat weet ik natuurlijk niet. Misschien zijn nabestaanden ook wel op zoek naar houvast. Naar iets wat laat zien dat ze nog steeds bij ons zijn. Maar tóch krijg ik op zo’n moment wel het gevoel dat ze er is. Dat is voor mij het belangrijkste.”

„Op zo’n ongrijpbare manier is ze er nog steeds voor mij. Het verlies van Tamara heeft mij enorm veranderd. Voorheen liet ik het leven soms heel snel aan mij voorbij gaan. Ik stond totaal niet stil bij de kleine dingen. Totdat Tamara overleed en ineens op pijnlijke wijze duidelijk werd hoe snel het leven voorbij kan zijn. Sindsdien probeer ik echt te genieten van elk moment. Mijn zegeningen te tellen. En als ik dat even vergeet, herinnert zij mij eraan ...”

Meekijken

„Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn, maar gaat wel door. Ik moet door. Hoe moeilijk ook. Ondanks het verdriet weet ik dat ze ook vandaag bij ons zal zijn. Dat ze vanaf boven mee zal kijken en het bijzonder zal vinden. Al bleef Tamara met haar positiviteit nooit ergens heel lang in hangen. ’Het is klaar, ga door met jullie leven’, is wat ze zou zeggen. Dat probeer ik. Voor mezelf én voor haar.”

Uitspraak

De rechtbank heeft november vorig jaar drie van de vier verdachten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Eén van de verdachten is vrijgesproken. „Toen ik hoorde dat één van de verdachten vrijuit zou gaan, was ik heel boos. Maar als ik naar de rechtspraak kijk, is die woede irreëel. Ik geloof dat de uitspraak van de rechter de beste is. Toen ik hoorde dat de andere drie wel levenslang kregen, was ik blij. In tien minuten ging ik van woede naar blijdschap. Acht jaar had ik op dat moment gewacht.”

„Het enige wat ik wilde horen was levenslang, al is dat in dit geval eigenlijk al te weinig. Wat er is gebeurd is zo onrechtmatig. Er komt heel veel verdriet en woede bij kijken. Er kan alleen maar rechtvaardigheid komen door levenslange gevangenisstraffen, hoger dan dat kan namelijk niet. Het is een bevestiging van dat wat er is gebeurd daadwerkelijk heel erg is.”

Hard gelag

„Ondanks dat ik blij ben met die uitspraak, krijgen we onze dierbaren er niet mee terug. Dat blijft een hard gelag. Ik wilde Tamara hier zo graag bij hebben. Op een dag als vandaag besef ik dat dat nooit meer gaat gebeuren. Laten we hopen dat dit het sluitstuk was, maar dat de ramp en de slachtoffers nooit vergeten worden.”

