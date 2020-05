„Wat zullen we kijken?” zei ik terwijl ik door het menu van Netflix scrolde. Toen ik net iets te lang bleef hangen bij een oude oorlogsfilm, begon mijn vrouw bedenkelijk te kijken. „Daar heb ik écht geen zin in hoor”, zei ze resoluut. „Ik wil iets gezelligs kijken. Een comedy of zo.” Ik wist waar dit heen zou gaan. Dat was ook niet zo moeilijk, want Netflix geeft aan de hand van eerder bekeken programma’s bepaalde suggesties aan. En in het hoofdmenu stonden allemaal Nederlandse cabaretshows. En als er dus iets is waar ik echt niet naar kan kijken, is het Nederlands cabaret.

Compromis

Tijd voor een compromis. Ik zappte van Netflix naar HBO. „Zullen we The Sopranos anders nog een keer kijken?” Mijn vrouw haalde een beetje onverschillig haar schouders op. „Die hebben we al twee keer gezien.” Dat was waar. Ik ging naar Videoland. „The Handmaid’s Tale moet wel goed zijn”, zei mijn vrouw. „Een vriendin van me was er in elk geval weg van.”

Nadat we twintig minuten hadden gezien, keken we elkaar aan. „Wat is dit deprimerend!” zei mijn vrouw. Voor het eerst die avond waren we het eens. Niks voor ons. „Zal ik anders Disney proberen?” opperde ik. „Misschien hebben zij wat.” Mijn vrouw begon te lachen. „Wil je tekenfilms gaan kijken?” Terwijl ik haar uitlegde dat er ook normale films en series op dat kanaal te zien zijn, bleef ik hangen op een nieuwe Star Wars-serie. Mijn vrouw begon vies te kijken. „Ik ga niet naar ruimteschepen met groene mannetjes kijken, hoor.”

Geen bal op de tv

In 1982 zong Doe Maar: Hé, er is geen bal op de tv. Dat was toen. Anno 2020 is er juist veel te veel op de tv. Er zijn ik weet niet hoeveel kanalen, en nog is het af en toe onmogelijk om iets van je gading te vinden. Mijn vrouw pakte de afstandsbediening.

Ze schakelde van de digitale kanalen naar de ouderwetse tv. Ze zappte meedogenloos langs die toffe oude actiefilm op Veronica en stopte pas met drukken toen ze bij de NPO kwam. „Ha, deze cabaretier vind ik leuk!” zei ze. „Ga jij maar even thee zetten.”