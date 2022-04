Raischa (30): ’Ik ging van maat 38 naar maat 46’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker! Sinds ik deze leeftijd heb bereikt, kan ik heel de wereld aan. Ik durf ook met zekerheid te zeggen dat ik nu een stuk beter in mijn vel zit dan tien jaar geleden. Op mijn twintigste werd ik voor het eerst moeder en dat was best zwaar. De zwangerschap had mijn lichaam van binnen en buiten veranderd. Ik ging van maat 38 naar maat 46. Het maakte niet uit wat ik probeerde; de zwangerschapskilo’s wilden er maar niet vanaf. Uiteindelijk bleek uit een bloedonderzoek dat ik een vertraagde schildklier heb. Mijn wereld stortte in, maar al snel besloot ik mijn schouders eronder te zetten. Ik ging veel sporten en gezond eten. Het heeft mij tweeënhalf jaar gekost, maar ik heb eindelijk mijn maatje 38 terug. Op eigen kracht ben ik 50 kilo afgevallen en daar ben ik heel trots op.”

Heb je een beautygeheim?

„Schoonheid komt van binnenuit. Natuurlijk zijn goede genen ook niet geheel onbelangrijk, maar wanneer je jezelf goed voelt, straal je dat ook uit. Sport, familie en werk zorgen ervoor dat ik lekker in mijn vel zit. Mijn beautygeheim bestaat dus niet uit de perfecte dagcrème of mascara. Sterker nog; ik draag bijna nooit make-up. Alleen op speciale gelegenheden wil ik nog weleens wat oogschaduw op doen. Verder houd ik het graag zo natuurlijk mogelijk.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, meestal word ik rond de 25 jaar geschat. Mensen kunnen het haast niet geloven als ik vertel dat ik inmiddels al de dertig jaar heb aangetikt. Waar dat aan ligt weet ik niet precies. Ik heb een vrolijk en levendig karakter, waardoor ik waarschijnlijk wat jonger oog.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn volle wenkbrauwen. Vroeger vond ik het verschrikkelijk, maar nu is het in de mode. Ik hoef ze nooit bij te tekenen. Ze zitten meteen in model. Mijn wenkbrauwen zijn altijd vol en vrij donker. Ze geven mijn gezicht karakter.”

Waarmee ben je minder bij?

„Dat vind ik een lastige vraag. Vroeger was ik niet blij met mijn tanden. Ze stonden schots en scheef, maar sinds mijn beugel staan ze kaarsrecht. Eigenlijk ben ik nu gewoon heel tevreden met hoe ik eruitzie. Mijn gewicht heb ik helemaal omarmd en ik durf ook gewoon zonder make-up de deur uit. ’Take it or leave it!’, zeg ik altijd. Vrouwen zouden dat oprecht veel vaker moeten doen. De meeste mannen dragen toch ook geen make-up? Waarom vrouwen dan wel?! Als je graag make-up draagt, moet je dat zeker blijven doen. Alleen moet je dit echt voor jezelf doen. Niet voor de buitenwereld.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn doorzettingsvermogen. Mensen kunnen niet geloven dat ik ooit ruim 115 kilo woog. Zij vragen mij regelmatig hoe ik die periode heb ervaren. Ik heb het destijds gewoon als een uitdaging gezien. Toch zal het een eeuwige strijd blijven. De kilo’s zijn ervan af, maar op gewicht blijven is het allermoeilijkste. Als ik drie dagen in de week een lunchafspraak heb, kan ik niet alle dagen heel uitbundig gaan lunchen. Tja, sommigen kunnen alles eten wat los of vast zit, maar zo is mijn lichaam nou eenmaal niet gebouwd.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Honderd procent! Ik heb altijd een financieel onafhankelijke moeder willen zijn. Het moederschap is voor mij het allermooiste wat er is en ik kan financieel gezien de eindjes prima aan elkaar knopen. Ik ben niet meer samen met de vader van mijn kinderen, maar het contact is nog steeds goed. Vanaf het begin hebben wij tegen elkaar gezegd dat wij niet willen dat het op een vechtscheiding zou uitlopen. Mijn zoon (10) en dochter (6) wonen fulltime bij mij, maar hun vader komt uit hetzelfde dorp, waardoor ze elkaar makkelijk kunnen opzoeken.”

Heb je een levensles?

„Begin de dag met een lach, maar eindig de dag ook met een lach. Wat er ook gebeurt: ga niet sip naar bed. Een goede nachtrust is heel belangrijk en het werkt niet bevorderlijk als je heel de nacht gaat piekeren.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.