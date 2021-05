Ic-verpleegkundige Linda: ’We hebben voor het eerst een leeg bed’

IC-verpleegkundige Linda over de spreekwoordelijke marathon op de intensive care tijdens de coronacrisis. Ⓒ UMC Utrecht

Het afgelopen jaar hebben alle zorgmedewerkers ontzettend hard gewerkt in de strijd tegen corona. Vandaag is het de Dag van de Zorg en nog steeds is het bikkelen in de ziekenhuizen, maar het ziet er naar uit dat er licht is aan het einde van de tunnel. Ic-verpleegkundige Linda de Roos (49), werkzaam bij UMC Utrecht: „Afgelopen weekend was er voor het eerst een bed leeg op de Covid-ic sinds de start van de coronacrisis.”