Praat mee: Moet zwemles worden opgenomen in het basispakket?

Met het oog op de oplopende prijzen van zwemlessen, stelt de NSWZ voor om zwemlessen te vergoeden uit het basispakket van zorgverzekeraars. Zo kan voorkomen worden dat ouders vanwege financiële redenen afzien van de lessen voor hun kind. Volgens de organisatie Sport Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) kost een A-diploma momenteel 400 tot 1200 euro, waarvoor kinderen gemiddeld 40 tot 60 lessen bijwonen. Per les zijn ouders dus zo’n 10 tot 20 euro kwijt.

Eerlijk en toegankelijk

Het idee van de NSWZ komt als reactie op een campagne van vakbond FNV, waarin gepleit wordt om het minimumloon van zwemdocenten te verhogen van 12 naar 16 euro per uur. De NSWZ geeft namelijk aan achter deze boodschap te staan, maar stelt dat dit kan leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor een essentiële dienst als zwemles.

Om toch een eerlijk loon te kunnen bieden én de lessen toegankelijk te houden, is volgens de stichting een nieuw stelsel nodig. Dat kan dus bijvoorbeeld door de lessen op te nemen in het basispakket.

Schoolzwemmen

Vorige maand laaide de discussie al op over schoolzwemmen. Sinds 1985 is dat namelijk niet meer verplicht en mogen scholen zelf bepalen of zij deze activiteit in hun lespakket aanbieden. Het Mulier Instituut voor sportonderzoek constateerde echter dat maar een kwart van de scholen dit daadwerkelijk doet. De redenen: oplopende personeelstekorten en een beperkt budget.

Het instituut ziet dat maar wat graag veranderen. „We zijn nu eenmaal een waterland en daarbij bestaan grote gevaren”, zei NRZ-directeur Titus Visser in gesprek met De Telegraaf. „Die gevaren kun je inperken als je kinderen vaardigheden bijbrengt die ze kunnen gebruiken als ze onverwacht te water raken.”

Ook bleek uit onderzoek van het CBS dat schoolzwemmen al veel drenkelingen heeft voorkomen. „Sinds dat eind jaren zestig vrijwel overal gegeven werd, zag je een daling in het aantal slachtoffertjes. Het heeft dus een positief effect, net zoals scholen aan de kust hun leerlingen bijvoorbeeld les geven in de werking van de zee met eb en vloed en hoe te handelen bij muien”, aldus één van de onderzoekers.

Praat mee

Reacties op Twitter

Wel of geen zwemles mag niet afhankelijk zijn van de financiële situatie van ouders, stelt Sandra.

Het mag wat Peetje betreft zelfs gratis worden aangeboden door de overheid.

Nico plaatst twijfels bij het idee dat mensen zonder kinderen mee moeten betalen aan een soort collectieve uitgave.

