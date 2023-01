Premium Het beste van De Telegraaf

Erik Mesie (65): 'Met fans deed ik nooit iets, nou behalve één keer zoenen'

Door Tanja Spaander

’Op mijn twaalfde wilde ik een gitaar, maar dat mocht alleen als ik op les ging.’ Ⓒ Mark Uyl

Wat wáren we weg van ze: de Nederpopbandjes uit de jaren 80. Erik Mesie vertelt hoe hij het succes van toen beleefde en hoe het nu met hem gaat. ’Vroeger kwamen meisjes de kleedkamer in, nu komen mannen vertellen wat voor impact onze muziek op ze had.’ Erik is nog steeds, of eigenlijk wéér, zanger van Toontje Lager. Maar hij heeft ook een ‘gewone’ baan, als muziekleraar op een middelbare school. Hij woont samen, heeft twee kinderen (38 en 34) en een kleinkind (2).