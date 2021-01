Vind jij dat er een kiesdrempel moet komen?

Het gaat onder meer om de Lijst Henk Krol, Partij Zonder Naam, JA21, Zorgend Nederland en Blije Burgers. Ook Willem Engel, de voorman van de actiegroep Viruswaarheid, wil namens de partij Vrij en Sociaal Nederland meedoen aan de verkiezingen.

Charlie Aptroot (VVD), waarnemend burgemeester van Voorschoten, is geschrokken van de hoeveelheid partijen die staan ingeschreven. „Ze zullen niet allemaal kunnen of meedoen of een zetel veroveren, maar verdere versnippering is heel zorgelijk”, zegt hij. Daarom pleit hij op persoonlijke titel voor een kiesdrempel, die ervoor zorgt dat partijen die minder dan een bepaald percentage van de stemmen krijgen, geen zetel kunnen krijgen.

Kiesdrempel

Duitsland en België kennen een kiesdrempel van vijf procent, Zweden van vier procent. Nederland kent geen kiesdrempel, waardoor je met relatief weinig stemmen al een zetel kunt binnenhalen. Bij een kiesdrempel kun je denken aan bijvoorbeeld het behalen van minimaal vijf zetels of zelfs acht zetels als we het voorbeeld van Duitsland zouden volgen. Ook wordt het daardoor moeilijker voor zittende Kamerleden om zich af te splitsen.

Tegenstanders zeggen dat een kiesdrempel een beperking is van de democratie. Bij het hanteren van een kiesdrempel wordt het moeilijker om de Tweede Kamer in te komen, blijven alleen de zittende partijen over en zal er dus weinig veranderen in het politieke systeem, vinden zij.

Praat mee

