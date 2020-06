Daghoroscoop 3 juni

VANDAAG JARIG

Met liefde, toewijding en emotionele toewijding als drijfveer, zult u behoefte hebben aan dekking in de vorm van wetenschap en rede. Uw geest moet derhalve uw bondgenoot zijn. Een detox kuur zo nu en dan is goed voor u. Probeer het maar; u zult zich daarna als herboren voelen.

RAM

Iemand die terugkeert op de werkvloer kan de verwachtingen doen toenemen, ook al komt deze slechts voor een korte periode. Goede coaching en onderwijs zullen inspireren en ervaring en wijsheid zullen waardevol blijken.

STIER

Raak niet betrokken bij een ruzie met iemand die het voor het zeggen heeft. Een conflict kan ernstiger worden dan nodig is, en neemt de spanning eenmaal toe, dan duurt het langer voor de harmonie is hersteld. Liefde is van belang.

TWEELINGEN

Vergeet sociaal zijn even nu u uw volle aandacht moet richten op uw carrière. Voor ernstige sollicitanten is een prestigieuze baan beschikbaar. Richt, als u een eigen bedrijf hebt, uw aandacht op het promoten van uw onderneming.

KREEFT

Breng tijd door met vrienden die dezelfde voorkeuren hebben als u en op dezelfde golflengte opereren. Een gezamenlijk project, werken met een groep of een team zal succesvol zijn. Een nieuw contact kan romantische connotaties krijgen.

LEEUW

Een goede dag om een medisch consult te plannen. Ga zonder uitstel of angst ermee door als een behandeling of therapie noodzakelijk is. De uitkomst zal positief en gunstig zijn. Een algehele check up zal groen licht opleveren.

MAAGD

U bent doorgaans gul, beminnelijk en makkelijk in de omgang. Als gevolg daarvan geeft u vaak teveel van uzelf en vergeet u uw eigen belang. Breng een en ander meer in evenwicht. Neem deel aan activiteiten buitenshuis.

WEEGSCHAAL

Span u niet meer in dan goed voor u is. Hoewel u veel tot stand kunt brengen is het nuttig om realistisch te blijven en rekening te houden met bepaalde beperkingen. Zo niet, dan kan uw inspanning juist problemen veroorzaken.

SCHORPIOEN

Een geschikte dag om toekomstplannen te maken en een bijeenkomst te organiseren. U kunt geluk hebben via een bijzondere viering of sportieve activiteit. Breng genoeg tijd door met mensen om wie u werkelijk geeft.

BOOGSCHUTTER

Carrières die te maken hebben met kunst, schoonheid of vrije tijd staan vandaag in de spotlight. Atleten kunnen topprestaties neerzetten of een record breken. Zorg voor een aantrekkelijk imago en betrek er uw partner bij.

STEENBOK

Iemand kan er bij u op aandringen deel te nemen aan een sociale activiteit. Ga er op in als u geen andere verplichtingen hebt want de dag zal tot uw verbazing heel plezierig verlopen. Luchtreizigers kunnen een upgrade krijgen.

WATERMAN

Voor zakenlieden zal deze dag business as usual het thema zijn. Uw brood verdienen met datgene waar u goed in bent kan niet misgaan. Houd u bij het oude en vertrouwde voor het beste resultaat, al kan verveling even toeslaan.

VISSEN

Een prima dag om problemen op te lossen en banden aan te halen. Werk samen en sta open voor een compromis. Wees niet verbaasd als u wordt gevraagd deel te nemen aan een project dat afwijkt van alles wat u tot nu toe hebt gedaan.