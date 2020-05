Zó motiveer jij jezelf om te sporten!

1. Videobellen

Vind je het lastig om alleen te sporten? Niet getreurd! Samen sporten is nog gewoon mogelijk. Trommel je vriendin(nen) op, zet je webcam aan en doe samen een workout. Er zijn op internet diverse (dans) workout video’s te vinden, die je samen kunt doen! Geven jullie de voorkeur aan een challenge? Wellicht is dit dan iets voor jullie!

2. Afspeellijst

Maak een upbeat afspeellijst met nummers waarvan jij energie krijgt! Extra tip: let ook op de tekst! Een motiverende tekst in combinatie met een lekker tempo zal ervoor zorgen dat jij van de bank af komt en de sterren van de hemel jogt! Work B**ch van Britney Spears is zo’n voorbeeld.

3. Beloningssysteem

Probeer je ’slechte’ gedrag niet te belonen door op de bank te liggen met een reep chocolade. Beloon daarentegen je ’goede’ gedrag. Heb je een workout voltooid of een rondje gejogd? Beloon jezelf dan met een nieuwe (sport)outfit of een aflevering van je favoriete serie!

4. Goed doel

Je kunt tegenwoordig ook bewegen voor het goede doel! Zo heeft SamenGezond een app ontworpen, waarin je punten kunt verdienen door te wandelen, te fietsen en/of te hardlopen. Als je aan het einde van de week genoeg punten hebt verzameld en je doel hebt bereikt, kun je 3 euro doneren aan het Rode Kruis.

5. App

Het wemelt van de apps die jou helpen te sporten! Zo kun jij je calorieën tellen, workouts volgen en recepten lezen. Vaak zijn de apps te combineren met een smartwatch voor nog meer motivatie. Daarnaast kun je een reminder instellen, die je eraan herinnert als je te weinig hebt bewogen... En die ontvang je liever niet. Toch?