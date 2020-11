’Moet ik mijn kinderwens dan maar verzwijgen?’

„Begin dit jaar verloor ik mijn baan in de toeristensector door de coronacrisis. Heel erg jammer, want ik vond mijn baan leuk en voelde me vertrouwd bij mijn collega’s. Zij kenden mijn grote kinderwens én mijn immense verdriet over mijn drie miskramen. De oorzaak van de miskramen is tot op de dag van vandaag onbekend. Op mijn werk kon ik gelukkig altijd mijn hart luchten en daarbij zorgde mijn werk voor de nodige afleiding. Met het verlies van mijn baan, verloor ik dus ook een vertrouwde omgeving.

Op gesprek

Het thuiszitten is niets voor mij en daarom ben ik meteen gaan solliciteren. Ik deed tientallen brieven de deur uit. Van de meeste bedrijven hoorde ik überhaupt niets, sommige lieten via een automatische reactie weten dat de keuze niet op mij was gevallen. Na drie maanden kreeg ik opeens een positieve reactie op mijn sollicitatie als receptioniste bij een hotelketen: ik mocht op sollicitatiegesprek komen en was helemaal in mijn nopjes.

Het gesprek had ik met twee mannen en het verliep soepel. Hier en daar werd zelfs een grapje gemaakt. Voor mijn gevoel was ik binnen. Dat kón niet anders. We waren het gesprek al aan het afronden toen een van de mannen op de valreep vroeg hoe het zat met mijn privé-situatie. Of ik een kinderwens had? Omdat het zo’n gemoedelijk gesprek was en ik mij op mijn gemak voelde, gaf ik eerlijk antwoord: ’Het is er nog niet van gekomen, maar de wens was er zeker’.

Afwijzing

De volgende dag kreeg ik - wederom een geautomatiseerde - reactie dat de keuze helaas niet op mij was gevallen. Hoe kon dat nou? Ik had er zo’n goed gevoel bij… Zou het zijn gekomen omdat ik eerlijk vertelde over mijn kinderwens? Had ik die dan moeten verzwijgen? Maar mijn kinderwens is zo’n groot onderdeel van mijn leven, dat ik dat niet als optie zag. Er volgden gelukkig meer uitnodigingen en ik besloot ook tijdens die gesprekken eerlijk te zijn over mijn kinderwens. En toeval of niet, bij geen van de bedrijven ben ik het geworden.

Vandaag kreeg ik voor het eerst een uitnodiging voor een tweede gesprek, als winkelmedewerker bij een drogist. Opvallend detail: zij hebben niet geïnformeerd naar mijn kinderwens. Nu vraag ik mij af of ik tijdens mijn tweede gesprek kenbaar moet maken dat ik wel degelijk een kinderwens heb. Stel dat ik weer zwanger word, dan kan ik bepaalde werkzaamheden niet meer uitvoeren, zoals het vullen van de schappen… Maar aan de andere kant: ik wil zó graag weer werken! Als ze realistisch zijn, zullen ze - gezien mijn leeftijd - misschien ook wel snappen dat ik nog een kinderwens heb. Misschien is het maar beter om niets te zeggen? Je moet immers geen slapende honden wakker maken...

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen.