Nomade Miriam (37): Op een nacht voelde Peter (67) zijn dood naderen

Miriam (37) groeide op in de Achterhoek.

Vijf weken lang sliep Miriam Lancewood (37) in een auto op het parkeerterrein van het ziekenhuis. Grote liefde Peter (67) vocht binnen voor zijn leven. Jarenlang leefden ze samen als nomaden in de wildernis. Zou hun avontuurlijke gezamenlijke leven op deze manier eindigen? „Nog één keer Peter mee de wildernis innemen,” zegt ze, „dat was mijn grote droom. Desnoods met een helikopter.”