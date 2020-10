Brengen mensen die hun geld terugvragen de reisbranche in gevaar?

Wanneer je vakantie door corona niet door kan gaan, is het terugvragen van de reissom in eerste instantie een logische stap. Ware het niet dat de reisbranche bijna geen inkomsten heeft op dit moment.

Voucher of geld

Voor reisbureaus en vliegmaatschappijen is het beter om klanten een voucher te geven in plaats van geld als een reis wordt gecanceld. Maar niet iedereen is van plan een voucher te accepteren. Daardoor kan het voortbestaan van bedrijven onzeker worden.

Marielle is werkzaam in de reisbranche en heeft al acht maanden geen omzet.

Maar Jacky vindt dat ze onrechtvaardig is behandeld bij het teruggeven van haar vakantiegeld.

Praat mee

Wat vind jij? Eis jij je geld voor de afgelaste vakantie terug? En heb je dat ook gekregen? Of vraag je liever een voucher aan om de reisbranche nog enigszins te redden? Wat zijn jouw ervaringen? Praat mee op onze Facebook-pagina!