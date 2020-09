Vanavond is tijd ingeruimd voor een online vragenlijstje waarmee het verplichte energielabel voor het huis is te bemachtigen. Nu kan dat nog voor een tientje, vanaf volgend jaar kost dat ruim 100 euro, zo stond ergens te lezen. Snel verdiend dus als ik er nu even voor ga zitten.

Een eerste scan bezorgt me prompt een rolberoerte: dat wordt een lange zit. Het moet via DigiD en er wordt gevraagd naar exacte waarden van onder meer glas, ventilatiesysteem en vloerverwarming. Ik brom wat richting de bank: „Wat een gelul, doodziek word je van die milieumaffia.” Een meelevende glimlach is mijn deel. Nog geen twee vragen later heb ik het helemaal gehad. Nu die bebaarde mafklapper op sandalen die dit energielabel heeft verzonnen onbereikbaar thuis zit in zijn CO2-neutrale wigwam, moet iemand anders de overkokende ergernis opvangen.

Milieugedoe

De blik glijdt weer richting bank: „Is het te veel moeite om even te helpen, sta ik er alleen voor?” zo klinkt het volledig ongegrond. Ze antwoordt met een blik van ’o, zo’n bui’. „Kijk even of op de strip tussen de glaslagen een nummer staat met de letters ’HR’ van hoog rendement.” Gewapend met een zaklamp gaat ze door de knieën en concludeert op vlakke toon: „Nee, dat staat er niet.” Dat gaat er bij mij niet in: „Dit huis is fonkelnieuw; het móet er staan.”

Zuchtend pak ik de zaklamp over, zet de leesbril op en… verhip, inderdaad geen HR. Wel iets van ’climaplus ultra’. Schijnt beter te zijn. Subiet klap ik de laptop dicht. Dat milieugedoe is levensgevaarlijk voor je relatie. Schuldbewust zet ik thee, citroensmaak in plaats van de ’green tea’. Bij het weggooien van het zakje, gaan de apart bewaarde schillen en kranten mee in de vuilniszak. Zoek het maar uit met dat groene leven.

