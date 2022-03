Laat jij deze week je stukje vlees staan?

Het is de vijfde editie van de Nationale Week Zonder Vlees. Dit jaar wordt ’En Zuivel’ toegevoegd aan de campagne. De stichting wil mensen oproepen om een week lang geen vlees en zuivel te consumeren.

De Nationale Week Zonder Vlees En Zuivel informeert de deelnemers dat ze door hun deelname onder andere gemiddeld 770 gram vlees besparen per persoon, 150 liter water - dat anders gebruikt was voor de productie van vlees en zuivel - en 121 km autorijden én 21,1 kg CO2-uitstoot, die zou zijn veroorzaakt door de productie van jouw portie vlees.

Een dag geen vlees

Een week geen vlees en zuivel nuttigen, levert dus een grote bijdrage aan het milieu. Ook spoort de stichting aan om niet dagelijks vlees te eten. Als je een jaar lang één dag extra per week geen vlees eet, bespaar je algauw 6 kilo aan vlees, 572 kilometer aan (vracht)autoritten en 750 liter aan water. Zo kun ook je steentje bijdragen.

Deelnemers

Al ruim 8000 mensen hebben zich gemeld om deel te nemen aan de Nationale Week Zonder Vlees En Zuivel. Hierdoor is op het moment van schrijven al 12.562 kilo aan vlees en zuivel bespaard.

Reacties

Voor Sandra is een week geen zuivel een stap te ver.

Voor Phara is helemaal geen vlees geen optie en probeert ze te minderen.

Lisanne vindt het oké als mensen wel vlees eten.

Praat mee

Wat vind jij? Laat jij deze week vlees en zuivel helemaal staan? Eet je deze week alleen geen vlees? Of vind je een dag per week geen vlees voldoende? Misschien doe je helemaal niet mee? Praat mee via onze Facebookpagina!