Datingdieptepunten: ’Hij bleek een kale zeventiger die beweerde jong van geest te zijn’

Esther (50): „Harm scoorde hoog op mijn datingprofiel: net als ik gescheiden, volwassen kinderen... Afgaand op zijn foto’s een heel normale man, ik had zin in onze eerste afspraak, maar moest even slikken toen ik zag dat hij foto’s van zeker twintig jaar terug had gebruikt.

Er zat een kale, dikke zeventiger op me te wachten die beweerde ’jong van geest te zijn’ en me beschuldigde van oppervlakkigheid toen ik opmerkte dat hij niet echt op zijn foto’s leek. Het werd inderdaad niet het begin van iets moois.”

Anaal

Anne-Marij (37): „Als je via Tinder een vent tevoorschijn hebt geveegd, is het maar beter laaggespannen verwachtingen te hebben. Maar een man die drie minuten na de eerste ’Hoi’ al zegt: ’Als je niet anaal wil, heeft het wat mij betreft geen zin om uit eten te gaan’, was toch wel een nieuw dieptepunt.”

Portemonnee

Yolanda (29): „Hij was charmant, zag er goed uit en we spraken af om te gaan eten. Hij stelde een duur restaurant voor. ’Dat is een leuke herinnering voor later, als we getrouwd zijn’, grapte hij. Ik was onder de indruk van zijn kennis van de wijnkaart, al vond ik 80 euro voor een fles een idioot bedrag.

Maar goed, we zouden fifty-fifty doen, het moest maar. Totdat hij quasi geschokt beweerde dat hij zijn portemonnee was vergeten. ’Volgende keer trakteer ik!’ Ik moest 273 euro afrekenen en heb nooit meer iets van hem gehoord. Op zijn prepaid mobieltje was hij vervolgens niet meer te bereiken.”

Vervalste vergunning

Priscilla (41): „Net doen alsof hij jarig was om in het restaurant een gratis toetje te krijgen, was al buitengewoon ongemakkelijk. Buiten zien dat Dennis op een gehandicaptenplek geparkeerd stond met een vervalste vergunning, waar hij bijzonder trots op was, een absoluut dieptepunt.”

Allergisch

Peet (44): „’Voordat we beginnen, moet ik je eerst even iets laten zien’, zei hij. Hij etaleerde zijn setje met epi-pennen op tafel en legde zowel mij als de redelijk geschokte ober uit hoe we die ’krachtig’ in zijn dij moeten rammen als hij onverhoeds zou opzwellen, want hij was nogal allergisch voor, nou ja, bijna álles.

Ik heb me geen seconde kunnen ontspannen tijdens het etentje, zo bang was ik dat hij iets zou krijgen. Zijn eindeloze toelichting op al zijn kwalen leverde bovendien niet echt sprankelende gesprekken op.”

