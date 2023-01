Ik heb geen kinderwens en vaak grap ik dat weg als; ik kan niet met kinderen omgaan. „Ik heb geen hekel aan kinderen, van een ander zijn ze leuk. Maar niet te lang.” Toch ligt dit stiekem anders.

Dat ik geen kinderwens heb, is iets van de laatste paar jaar. Daarvoor wel, graag zelfs. Ik werd ongepland en ongewenst zwanger en een abortus was de meest logische en praktische optie. Maar emotioneel wilde ik het niet; het was een van de moeilijkste keuzes die ik heb gemaakt.

PCOS

Tot dat moment twijfelde ik of ik überhaupt kinderen wilde.. Maar op het moment dat ik voor de keuze abortus stond en in de jaren erna wist ik het zeker: ik wil kids. Het moederinstinct werd geactiveerd. Net voor de afspraak bij de abortuskliniek kreeg ik hevige krampen en een beetje bloedverlies.

Tijdens de afspraak was te zien dat ik een miskraam had gehad en even later kreeg ik de diagnose PCOS en de boodschap dat natuurlijk zwanger worden met PCOS heel lastig is - ironisch, na een ongeplande zwangerschap - en ik een verhoogd risico heb op miskramen.

Dat kwam hard binnen.

Huisje, boompje, beestje

Ik denk dat mijn kinderwens op dat moment en de tijd erna voortkwam vanuit een drang om een ’normaal’ leven te leiden. Zo een uit de boekjes: een maatschappelijk droomplaatje met een huisje, boompje en een beestje.

Maar met de boodschap dat een natuurlijke zwangerschap lastig zal zijn in combinatie mijn ontwikkeling in de afgelopen jaren, waarin ik van mezelf ben gaan houden om wie ik bén en wat ík wil en niet om hoe ik het beste in de maatschappij zou passen, is de wens voor eigen kinderen verdwenen.

Leven zonder kinderen

Dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is liet me nadenken; zou ik gelukkig kunnen zijn zonder? Met volle overtuiging zeg ik ja.

Maar een zwaardere kant is dat ik het leven niet altijd als rooskleurig heb gezien, dat ik het leven een tijdje niet heb willen zien, dat ik genetisch belast ben met afwijkingen, dat ik trauma’s met me meedraag. Allemaal zaken die ik niet wil overdragen aan een kind.

Hoe mooi ik mijn leven ook maak, ook mijn kind zal hoogstwaarschijnlijk door dit soort struggles heen moeten en daarnaast word je als ouder ook als een elastiek terug naar je kind-zijn getrokken - heb ik van horen zeggen.

En als ik dan kijk naar de wereld om me heen, alle crisissen die spelen, de overbevolking… Dan is de enige reden voor het willen van een eigen kind, dat ik een soort miniatuur versie zou willen van mij en de man waar ik dol op ben. Maar dit weegt voor mij niet op tegen de rest.

Dan zie ik kinderen krijgen gewoon niet passen op mijn weg naar geluk. Niet omdat ik kinderen haat, niet omdat ik me niet in kan beelden dat het hebben van een eigen kind anders is of dat dat gevoel kan veranderen als je ’de juiste’ ontmoet - dat kan ik mij helemaal voorstellen - maar omdat míjn geluk niet afhangt van het hebben van een kind.

En ben ik met iemand samen met wie ik toch heel graag kinderen wil? Dan zijn er genoeg kindjes op zoek naar een veilig, warm en liefdevol huis dat ik ze dan met alle liefde bied.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.