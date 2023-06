Daghoroscoop 9 juni - Sterrenbeeld Boogschutter: Stel je bescheiden op!

VANDAAG JARIG

Op liefdesgebied zul jij dit jaar wat behoudender zijn en minder behoefte hebben aan verandering, misschien door de lessen die het leven jou heeft geleerd. Wat je zoekt is een gelijkwaardige partner. Je hoeft het niet over alles eens te zijn, als de basis maar dezelfde is. Dat zorgt voor rust en vrede.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Jouw intuïtie is doorgaans goed ontwikkeld en op dit moment nog sterker dan anders. Luister naar jouw ingevingen en handel dienovereenkomstig. Onder de heersende kosmische invloed is voor vrijgezellen grote voorzichtigheid geboden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Je kunt rekenen op een druk sociaal leven. Buren en vrienden zullen jou uitkiezen om plezier te hebben of gewoon bij elkaar te zijn en bij te praten. Jouw invloedsfeer wordt groter en bezorgt je steeds meer kansen om verder te groeien.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

De lijn tussen wat van jou is en wat aan anderen toebehoort kan vandaag onduidelijk zijn. Kleine onenigheden tussen geliefden zijn mogelijk, maar neem niet de schuld op je voor alles wat zich afspeelt tussen jou en jouw partner.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Een romance kan op een mislukking lijken, maar dat kan het gevolg zijn van een misverstand. Geen van beiden wil de ander kwetsen. Wees vooral eerlijk. Als je bij elkaar past kan de relatie ontstaan waarover jij hebt gedroomd.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Een taxirit kan een informatieve ervaring zijn voor journalisten en auteurs. Tijd met vrienden doorgebracht kan een impuls opleveren voor een script waaraan jij werkt. Je komt erachter dat naasten een stabiliserende factor zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Besteed aandacht aan serieuze zaken en neem daar ruim voldoende tijd voor. Als je goed georganiseerd bent, ben je op alles voorbereid. Studenten kunnen nu veel leerstof opnemen en zal niets ontgaan. Een ouderejaars kan hulp bieden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Besteed extra aandacht aan geld, vastgoed en bezittingen. Betaal rekeningen en zorg dat er voldoende op de bank staat voor automatische afschrijvingen. Ben je betrokken bij artistieke bezigheden dan is kapitaalgroei mogelijk.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het kan er vandaag op lijken dat zaken vlot verlopen, maar in werkelijkheid kan er van alles broeien. Laat je niet remmen door de hoge verwachtingen van andere mensen. Als jij eerlijk bent komt alles op z’n pootjes terecht.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Over het algemeen wordt het geen erg geslaagde dag, maar het goede nieuws voor velen zal zijn dat het de laatste dag van de werkweek is. Sta jij vaak in het middelpunt dan raadt de kosmos jou aan je bescheiden op te stellen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Doorzetten is vandaag jouw sleutel tot succes. Als je teleurgesteld bent over bepaalde resultaten, zet de zaken dan niet uitgerekend nu op scherp door veranderingen door te voeren. Cijfers kunnen sneller verbeteren dan je denkt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Het wordt eenvoudiger om problemen op te lossen die om een unieke, snelle of artistieke aanpak vragen. Een uitdagend project zal jouw handigheid op de proef stellen, maar tevens jouw ervaring verbreden. Wees niet bang.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Een situatie kan jou diep beroeren, maar kan je tevens dwingen voor jezelf op te komen waardoor jij wellicht bereikt wat je graag wil. Tegenspoed brengt soms het beste in mensen naar boven. Niemand is ooit te oud om te leren.

