Praat mee: Moeten er kindvrije vluchten komen?

Een Amerikaanse vlucht richting Orlando (Florida) is niet geheel vlekkeloos verlopen. Zoals wel vaker liet een baby gedurende de reis flink van zich is horen. Dat viel helemaal verkeerd bij een mannelijke passagier, waarop hij de ouders van het kind trakteerde op een uitgebreide tirade.

In toom houden

In een video is te zien hoe de man tekeergaat. Boos stelt hij dat de baby al veertig minuten aan het huilen is en hem van zijn slaap berooft. Hij smeekt de ouders of ze het kind kunnen laten ophouden en zet zijn klaagzang voort door te vragen of het kind in kwestie betaald krijgt om zoveel geluid te produceren. Wanneer een steward hem vraagt rustig te worden, roept hij gepikeerd: „Hoezo? Dat doet die baby toch ook niet?”

Op sociale media kunnen veel mensen zich vinden in deze irritatie. Zij vinden dat als een kind meegaat op vliegreis, ouders op z’n minst moeten proberen om hun nageslacht in toom te houden.

Kindvrij

Enkelen zeggen stellig dat baby’s en jonge kinderen sowieso niet welkom zijn aan boord. Zij zouden het liefst kindvrije vluchten zien. Zo zegt iemand: „Vliegen met baby’s moeten ze alleen bij zeer zwaar wegende redenen toestaan. Niet voor vakantievluchten. Je bent een ander tot last.”

Praat mee

Reacties op Twitter

Nini begrijpt niet waarom ouders met hun baby op vliegreis gaan.

Sandrine baalt wanneer ouders geen moeite doen om een huilend kind te kalmeren.

Mara vindt de heisa omtrent huilende kinderen maar overdreven.

Paul snapt wel dat vliegende baby’s van slag raken.

