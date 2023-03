Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Melanie kan niet van seks genieten: ’Mijn trauma is te groot’

’Als we met elkaar naar bed gaan, krijg ik flashbacks.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Melanie (52). Ze is als kind door een familielid misbruikt en heeft daar ondanks alle therapieën die ze heeft gehad, nog steeds last van. „Zoiets draag je voor altijd met je mee. Seks blijft voor mij altijd beladen.”