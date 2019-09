Daghoroscoop 16 september

Vandaag jarig

Uw verlangen naar onafhankelijkheid zal toenemen, maar dan moet u wel de verantwoordelijkheid voor uw eigen leven durven nemen. Doe het dit jaar, daarna zal het moeilijker worden. In de liefde is de tijd van experimenteren voorbij en dat is goed voor rust en stabiliteit op lange termijn.

Ram

De kosmos heeft weinig hulp voor u in petto. Ongemak en rusteloosheid kunnen uw denkwereld beïnvloeden en prestaties ondermijnen, terwijl de stroom geld die erin en eruit gaat een bron van toenemende zorgen kan zijn.

Stier

Een stijgend inkomen zal u aanmoedigen uit te breiden op nieuwe terreinen. Pak plannen enthousiast aan en laat u niet door angst weerhouden. Werk hard om uw dromen te realiseren. Communiceer en onderhandel met autoriteiten.

Tweelingen

Werk en verantwoordelijkheid staan vandaag centraal; druk neemt toe in uw professionele leven, misschien als gevolg van een gemiste deadline of minder personeel. Ook een promotie kan u opgezadeld hebben met extra taken.

Kreeft

U kunt met veranderende omstandigheden te maken krijgen. Zorg ervoor dat uw logische geest zaken onder controle blijft houden, zodat u niet de dupe wordt van emoties. De behoefte te gokken kan tot een verwarrend resultaat leiden.

Leeuw

Met afwisseling vermindert u rusteloosheid en verveling. Wees met belangrijke documenten voorzichtig; door onoplettendheid of zorgeloosheid kunnen deze verloren gaan of maakt u fouten. Vermijd impulsief gedrag en haast.

Maagd

Focus op partnerschappen. U kunt een tijdelijke behoefte voelen bemoederd te worden of uw partner zoekt steun bij u. Deel deze behoefte met een bijzonder iemand als u geen vaste partner hebt; ga samen shoppen of naar de film.

Weegschaal

De sfeer kan vandaag nerveus zijn. Alertheid wedijvert met rusteloosheid en zal uw vermogen u te concentreren beperken. U kunt te maken krijgen met frustrerende beperkingen. Bedenk hoe u onhandige obstakels kunt omzeilen.

Schorpioen

Uw geest kan voort racen waardoor het moeilijk zal zijn u langdurig op iets te concentreren en uw geduld verliezen met iemand die trager is zal maar al te gemakkelijk zijn. Beheers u, toon geen onvrede, wees liever tolerant.

Boogschutter

Angst of opwinding kan een domper zetten op deze maandag. De kans is groot dat u bepaalde activiteiten voor vandaag zult moeten uitstellen. Uw energie kan wat beneden het gebruikelijke peil zijn en dat zal u ergeren.

Steenbok

Blijf gefocust, zodat u kunt volbrengen wat u zich hebt voorgenomen. Blijf uit de buurt van afleiding zoals televisie, sport of het internet. Om uw doel te bereiken moeten zakelijke problemen grondig worden onderzocht.

Waterman

U kunt vandaag makkelijk in verwarring worden gebracht of uw gedachten worden voortdurend onderbroken. Als financiën u zorgen baren kan een gebrek aan concentratie het moeilijk maken een strategie te plannen of te implementeren.

Vissen

Allerlei kansen kunnen zich aandienen. Laat niets u in de weg staan om problemen op te lossen en intussen plezier te hebben. Houd er rekening mee dat uw baas uw manier van plezier hebben misschien niet waardeert. Ruim uw kantoor op.

