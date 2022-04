Daghoroscoop 8 april - In een relatie kan onzekerheid ontstaan, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Jouw intuïtie en instinct zullen sterker zijn dan voorgaande jaren. 2022 wordt een jaar van bovennatuurlijke ervaringen, toevalligheden, beschermengelen en wonderbaarlijke gebeurtenissen. De spirituele wereld zal bijzonder actief zijn in jouw leven en maakt dat op meerdere manieren kenbaar.

RAM

Begin de dag geleidelijk, want je kunt nogal wat problemen te verwerken krijgen. Een dringend project kan veel tijd vergen. Een kleine tegenslag kan een fors obstakel worden. Zorg dat je mobiel opgeladen is voor je de deur uitgaat.

STIER

Dankzij jouw enthousiasme en slimme aanpak blijf je elke situatie meester. Sla aangeboden hulp echter niet af. Breid jouw werkterrein uit. Je hoeft er niets nieuws voor te leren, maar slechts toe te passen wat je al weet.

TWEELINGEN

De relatie met een collega kan verslechteren met vervelende consequenties tot gevolg. Het beste kun je een en ander negeren; zwijgen is goud. Op artistiek gebied wacht je erkenning; jouw publiek groeit. Plan een hartstochtelijke avond.

KREEFT

Praat met een oudere als je onzeker bent over de richting die je moet inslaan. Een liefdesrelatie kan gaan frustreren als de ander niet van het sociale leven houdt dat jij zo graag leidt. Praat erover; je hoeft niet alles samen te doen.

LEEUW

Je kunt professioneel met obstakels te maken krijgen en alternatieven moeten bedenken. Binnen een relatie kan onzekerheid ontstaan als jouw zelfvertrouwen een knauw kreeg. Je partner zal het waarderen als je open kaart speelt.

MAAGD

Doe je best bepaalde zaken af te ronden, zodat je voor het weekend weet waar je aan toe bent. Jouw bedrijf of werkgever kan onzekere tijden doormaken, dus blijf in de buurt. Wat je nu bijdraagt zal niet snel vergeten worden.

WEEGSCHAAL

Vrienden gaan je mijden als je steeds met jouw woede of emoties te koop loopt. Het is best moeilijk om gevoelens de baas te blijven, maar een professional kan je dat leren. Gebruik de energie die je in woede steekt voor bijvoorbeeld sport.

SCHORPIOEN

Extra inspanning zal worden beloond. Blijf koelbloedig en laat je niet opjagen. Houd je agenda gevarieerd en flexibel en schep af en toe een luchtje. Blijf aardig tegen een vrouwelijke collega die duidelijk jaloers op je is.

BOOGSCHUTTER

Pas op als je in een flirterige stemming bent. Overdrijf niet als je op iemand indruk wilt maken. Er liggen obstakels op je pad waar je niet gemakkelijk omheen kunt. Informatie die je toevallig hoort kan je verwarren. Stel vragen.

STEENBOK

Geef het goede voorbeeld; voldoe aan je verplichtingen met een opgewekt gezicht. Als je bereid bent hard te werken, kun je veel verdienen. Ben je eigen baas, denk dan aan uitbreiding van zaken. Doe je best om anderen te overtuigen.

WATERMAN

Onverwachte veranderingen geven jeu aan een bestaande of nieuwe relatie. Je kunt ineens hartstochtelijk verliefd zijn of een vriendschap neemt een romantische wending. Vanavond kun je - tot jouw verbazing - de aandacht trekken.

VISSEN

Wees niet koppig of dom. Tel je zegeningen, ook al vallen plannen in het water. Wees behulpzaam als een bedrijf dat van je verwacht. Zwijg liever dan ruzie te maken. Je kunt beter een feestje meevieren dan het verstoren.

