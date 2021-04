Weekhoroscoop 14 - Deze week overtref je jezelf, Weegschaal!

Ram

Liefde: De liefde kan je nu aardig benauwen. Dit ligt niet aan je gevoelens voor je partner, maar aan je drukke agenda. Je wilt je tijd zo goed mogelijk verdelen, maar helaas lukt dit niet altijd. Maak er geen halszaak van, Ram.

Financiën: Hoewel je met weinig tevreden bent, hecht je wel waarde aan mooie dingen en ‘mooi zijn’. Extra’s op dit gebied kosten nu eenmaal geld. Het fijne is, dat je het geld ervoor hebt. Aan de andere kant geeft een goed gevulde bankrekening je ook rust. Tja…?

Werk: Je staat voor een groot dilemma waar je maar niet uit lijkt te komen. Toch ben jij zelf de enige die deze beslissing kan nemen. Volg niet alleen je gevoel, maar gebruik vooral ook je gezond verstand. Wat ga je er op voor- en achteruit?

Persoonlijk: Hoewel je momenteel niet de aller gemakkelijkste persoon in de omgang bent, ben je nog steeds enorm populair in je omgeving. Dit heb je te danken aan je charme, originele persoonlijkheid en heerlijke gevoel voor humor.

Stier

Liefde: Vanwege je gelijkmatige karakter weet je partner exact wat hij/zij aan je heeft. Dit maakt jullie relatie stabiel en op een prettige manier voorspelbaar. Juist nu, in deze roerige tijd, is het heel fijn om te weten waar je met elkaar aan toe bent.

Financiën: Aan je financiën verandert deze week niets, maar aan je houding ten opzichte van geld des te meer. Zeker nu het mooier weer wordt buiten, vind je het prima om hier en daar wat geld te (moeten) besparen. Voor niets gaat de zon op. Letterlijk! En je geniet er met volle teugen van.

Werk: Rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Waar je collega’s zich nog wel eens druk kunnen maken over te behalen targets of lastige cliënten, zet jij rustig alles en iedereen in de wacht, alles op zijn tijd. Lukt het even niet? Jammer dan, morgen weer een dag. Je kalmte heeft een rustgevende invloed op je omgeving.

Persoonlijk: Berichten in de media maken je boos en geven je een gevoel van onmacht. Dit past niet in jouw plaatje van een lekker relaxed bestaan. Waarom vermijd je deze berichten niet gewoon even?

Tweelingen

Liefde: Het ene moment heb je behoefte aan bezoek en gezelligheid, het andere moment ben je moe en wil je het liefst in je bed liggen om te slapen of tv te kijken. Geef toe aan je behoeften, je partner vindt deze week sowieso alles best, zolang hij of zij maar bij je in de buurt is.

Financiën: Pas op voor dingen die een verslavende werking op je hebben. Zeker als het veel geld kost. Er zijn nog zoveel andere dingen die je wilt en die beter voor je zijn. En duurzamer.

Werk: Er zijn veel nieuwe dingen die je moet leren en het één vind je makkelijker dan het ander. Waar een wil is, is een weg, Tweeling. Vraag desnoods om wat hulp of extra uitleg. Een ander ziet de dingen soms net iets anders, waardoor bij jou plotseling ook het kwartje valt.

Persoonlijk: Je hebt nu meer behoefte aan eerlijke feedback van personen die je bewondert en voor wie je respect hebt. Durf er ook gerust om te vragen. Hun mening kan je helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Kreeft

Liefde: Je voelt exact aan wat je geliefde nodig heeft. Zonder dat hij of zij je hoeft uit te leggen wat er aan de hand is, speel je feilloos op de situatie in. Dit maakt niet alleen dat je partner zich ontzettend bij jou op zijn/haar gemak voelt, maar ook dat problemen niet onnodig groter worden gemaakt.

Financiën: Je financiële inzicht is prima momenteel, waardoor je met weinig geld veel kunt doen. Vooral thuis weet je met weinig middelen een heerlijke maaltijd én sfeer te creëren.

Werk: Je vindt het belangrijk om je collega’s op hun gemak te stellen en bij te dragen aan een stukje gezelligheid op de werkvloer. Je merkt dat dit in ieders voordeel werkt met het oog op het onderlinge contact.

Persoonlijk: Wees niet te toegeeflijk als dit tegen je gevoel in gaat. Het is niet jouw functie om het iedereen naar de zin te maken en al helemaal niet als dit ten koste gaat van jezelf of je kostbare vrije tijd.

Leeuw

Liefde: Maak van een mug geen olifant en probeer niet te lang te blijven hangen in het verleden. Je kunt niet vooruit als je telkens achterom blijft kijken. Na een ruzie stap je ergens overheen of niet, er is geen tussenweg.

Financiën: Bedenk voordat je een grote aankoop doet: doe je dit werkelijk voor jezelf? Je hoeft jezelf voor niemand te bewijzen, Leeuw. Je leeft jouw eigen leven, met de dingen die jouzelf blij maken, ook als anderen daar iets van vinden.

Werk: Haal het beste uit jezelf en neem geen genoegen met minder. Je zelfdiscipline laat momenteel wat te wensen over, maar jij weet natuurlijk zelf het beste hoe je dit weer kunt opkrikken!

Persoonlijk: Je wordt geprezen om je betrouwbare, loyale én royale karakter. Vooral de mensen die dicht bij je staan, steken hun waardering voor jou niet onder stoelen of banken.

Maagd

Liefde: Zonder dat je partner het weet, organiseer je iets superleuks voor jullie twee of plan je een verrassing voor het hele gezin. Als zij blij zijn, ben jij het ook!

Financiën: Je hebt alles in je om een dikke spaarrekening te creëren, maar het geven van kostbare cadeautjes aan je geliefden en jezelf staat dit tot nu toe flink in de weg. Lieve Maagd, stop met kopen en start met sparen. Zo simpel is het!

Werk: Je bent voor anderen werkelijk een rots in de branding. Dankzij jouw kalmte, controle en zelfbeheersing wordt een klus beter en sneller geklaard dan wanneer jij hier niet bij betrokken zou zijn geweest.

Persoonlijk: Probeer niet al te ver uit je slof te schieten wanneer iemand te laat komt en hiermee jouw eigen schema in de war schopt. Niet iedereen is even goed in het inschatten van tijd.

Weegschaal

Liefde: Je bent een ware steun voor je partner. Je stelt je beschermend en begripvol op en denkt mee over de dingen die hem of haar momenteel bezighouden. De liefde en aandacht die je je geliefde geeft, maakt al veel goed.

Financiën: Een verhoging in verband met het te laat betalen van een openstaande of vergeten rekening is te verwachten. Als je snel bent, kun je deze tegenvaller misschien nog voorkomen.

Werk: Met je passie in combinatie met je kalmte en pragmatische instelling, ga je als een raket door je klussen heen. Alles wordt met dezelfde precisie en toewijding afgewerkt. Een week waarin je jezelf overtreft!

Persoonlijk: Op het persoonlijke vlak kan een verandering of naderende verandering je behoorlijk van streek maken. Bedenk je dat elke verandering – leuk of minder leuk – hoe dan ook bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Schorpioen

Liefde: Je hebt behoefte aan verandering binnen je relatie. Dit kan betekenen dat jullie een nieuwe gezamenlijke hobby ontdekken, maar het kan ook zijn dat jullie in de slaapkamer aan het experimenteren slaan met nieuwe technieken of attributen.

Financiën: Dit is een goede periode om ergens in te investeren. Of dit nu in een nieuwe woning is, je interieur, een nieuwe look voor jezelf of iets op zakelijk gebied, je zult hier lang plezier van hebben.

Werk: Je komt zeer zelfverzekerd over op degenen met wie je werkt. Collega’s of cliënten; mensen voelen zich in jouw gezelschap veilig en beschermd. Desondanks houd je enige afstand en waarschijnlijk is juist dat stukje mysterie jouw kracht.

Persoonlijk: Hoe zelfverzekerd, kalm en beheerst je ook overkomt, je hebt nogal moeite met het bewaren van het juiste evenwicht. Je dreigt je ergens helemaal in te verliezen, waardoor je geen tijd meer hebt voor andere dingen. Wat houdt je zo bezig en waarom?

Boogschutter

Liefde: Als er even niets te vieren valt, bedenken jullie zelf wel iets wat een feestje voor twee waard is. Het samen een heerlijk hapje en drankje doen, is het hoogtepunt van de week. Ook seksualiteit speelt een belangrijke rol.

Financiën: Hoewel je inzet in klinkende munt wordt beloond, is de kans groot dat je een deel ervan wilt of moet investeren in andere zakelijke projecten. Blijf denken in lange termijn winst in plaats van korte termijn succes en maak de juiste keuzes.

Werk: Juist de variatie in je werkzaamheden vind je belangrijk. Routineklussen of geestdodend werk bieden je absoluut niet de uitdaging die je nodig hebt. Is alles nog naar wens of ben je toe aan iets anders? De kansen liggen er namelijk!

Persoonlijk: Blijf te allen tijde objectief zonder je te laten beïnvloeden door je persoonlijke voorkeuren.

Steenbok

Liefde: Hoogste tijd voor wat meer intimiteit. Als jullie liefde nog pril is, is er zelfs een kans dat jullie praten over samenwonen of trouwen. Zijn jullie al langer bij elkaar, dan is er nu meer behoefte aan romantiek en erotiek.

Financiën: Je verdient voldoende geld om rond te kunnen komen, maar om je andere wensen te vervullen is er nog wel iets meer nodig dan dat. De enige manier om dichterbij je doelen te komen, is een tweede baan zoeken of naast je huidige job iets voor jezelf te beginnen.

Werk: Alles wat je met passie en toewijding doet wordt een succes. Alles wat je met tegenzin doet zal de komende tijd steeds meer weerstand bij je teweegbrengen. Tijd om een knoop door te hakken?

Persoonlijk: Durf het eerlijk te zeggen wanneer je niet helemaal lekker in je vel zit. Je kunt niet zo goed acteren en de mensen om je heen zijn niet gek. Zeggen dat alles oké is terwijl alles erop wijst dat dit niet zo is, maakt geen betrouwbare indruk.

Waterman

Liefde: De kans op miscommunicatie of misverstanden is deze week behoorlijk groot - en al helemaal wanneer jullie communiceren via WhatsApp. Probeer niet direct te reageren. Met de vraag: ‘Wat bedoel je?’ zit je altijd goed.

Financiën: Een betere financiële planning is nodig. Werk je voor jezelf, dan is nu het moment om je bedrijf succesvoller te maken en hier ook daadwerkelijk meer geld mee te verdienen.

Werk: Hoe graag je ook de lieve vrede bewaart, juist nu is het zeer belangrijk om voor jezelf op te komen. Laat je niet van de wijs brengen door andermans uitspraken en al helemaal niet wanneer jij jezelf hier niet in herkent.

Persoonlijk: Wees je bewust van je eigen visie, talenten en originaliteit. Als mensen niet begrijpen waar je het over hebt, komt dit doorgaans omdat ze zich niet in jou kunnen of willen verplaatsen. Dit zegt dus meer over hen dan over jou.

Vissen

Liefde: Hoewel je niet altijd de behoefte hebt om je gedachten en gevoelens te delen met je geliefde, vind je dit nu juist wel heel fijn. Je partner heeft ook alle tijd en aandacht voor je, waardoor een goed gesprek veel duidelijk kan maken voor jullie allebei.

Financiën: Meer geld overhouden werkt een nieuwe levensstijl in de hand. Minder stress, meer tijd, meer ontspanning. Een bepaalde luxe inruilen voor meer vrijheid, hoe klinkt dat?

Werk: Je bent enorm behulpzaam en bereidwillig maar hebt wel moeite met het aangeven van je grenzen. ‘Nee’ zeggen vind je nog steeds moeilijk. Hoezo Vis? Zeggen mensen altijd alleen maar ‘ja’ tegen jou? En hoe erg is het dan als iemand ‘nee’ zegt? Valt best mee toch?

Persoonlijk: Je hebt behoefte om er even op uit te gaan om na te denken over wat je graag wilt in de nabije toekomst. Neem alle tijd die je hiervoor nodig hebt, het werkt niet alleen verhelderend, maar ook therapeutisch.