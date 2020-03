Daghoroscoop 12 maart

VANDAAG JARIG

Nieuwe vrienden kunnen uw carrière beïnvloeden door hun status of rol in de maatschappij. U kunt dit voorjaar een financieel hoogtepunt bereiken door uitmuntend werk of energieke dienstverlening. Blijf betrokken bij vrienden, een club, groepsactiviteiten en uw brancheorganisatie.

RAM

Als er sprake is van verwijdering van uw vrienden kan die worden opgeheven. Misschien was u te druk met iets anders bezig of te emotioneel betrokken bij iemand. U bent nu stabiel. Word niet boos als men uw mening niet deelt.

STIER

Concentreer u op hetgeen u doet en kijk daarna eens goed om u heen. Geniet van de dingen die de uwe zijn maar durf ook weg te doen waarop u bent uitgekeken. Houd liefdevolle gevoelens voor een collega geheim; ze kunnen wegebben.

TWEELINGEN

Onafhankelijk zijn is prettig maar een mooi aanbod afslaan is dom. Iemand met invloed heeft het beste met u voor en kan kansen bieden die zich niet snel zullen herhalen. Laat iemand die u niet wil helpen echter met rust.

KREEFT

Vertel uw wensen en verwachtingen aan degene die u lief hebt. Als u ook naar het antwoord luistert zal uw optimisme toenemen. U hebt een peptalk nodig van iemand die in u gelooft teneinde uw plannen in gang te kunnen zetten.

LEEUW

Werk alleen, dan bent u het meest productief en voelt u zich het prettigst. U kunt op informatie stuiten die u in een nieuwe richting drijft en waardoor u efficiënter kunt werken. Een foto kan dierbare herinneringen oproepen.

MAAGD

Door u goed te concentreren kunt u succes behalen en anderen aanzetten meer hun best te doen. Uit voorzichtigheid bent u geneigd uzelf te veel beperkingen op te leggen. Accepteer de hulp van collega’s en vrienden. Beweeg meer.

WEEGSCHAAL

Het onbekende trekt. De discipline die u nu opbrengt zal u in een later stadium geen windeieren leggen. U bent gemotiveerd om een bepaald doel te bereiken. Op enig moment in uw carrière profiteert u van de kennis die u nu opdoet.

SCHORPIOEN

De dag staat in het teken van partnerschappen. Misschien begint u met een vriend of een vriendin een zaak of een romantische relatie. Er kan hoe dan ook iets belangrijks gebeuren. Zorg dat u in gesprekken duidelijk bent.

BOOGSCHUTTER

Stel het regelen van een vervelende zaak niet langer uit en bedenk een antwoord op een vraag die u bezighoudt voor de dag voorbij is. Doe wat juist en netjes is als u een nalatenschap moet regelen. Uw familie rekent op u.

STEENBOK

Toenemende interesse in uw fysieke welzijn kan u ertoe brengen een nieuw fitnessregiem te volgen; geld daaraan besteden is geen verspilling. Ook een kleine wijziging in uw eetgewoonten kan een indrukwekkend resultaat opleveren.

WATERMAN

Soms is het verstandiger naar uw hart te luisteren dan naar uw verstand. Zet vanavond romantiek op de kaart, dan bloeit u op als u goed begrepen wordt. Bouw energie op om alles wat nieuw is in uw leven te kunnen verwerken.

VISSEN

U zult het vooral naar uw zin hebben als u vandaag thuis kunt werken. Normale routine zal snel achter de rug zijn zodat u met een plan of klus kunt beginnen. Laat u daarbij helpen. Zorg dat u erop vooruit gaat als u wilt verhuizen.