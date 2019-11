Ⓒ Hollandse Hoogte

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Nadine (36). Ze is getrouwd, moeder van drie jonge kinderen en smoorverliefd op haar personal trainer Thomas. „Pieter, mijn man, weet van niets. Als wij seks hebben, beeld ik me in dat ik het met Thomas doe.”