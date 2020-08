Braden met de Airfryer: Kip!

Marokkaanse kip in tomatensaus Ⓒ Eigen beeld

’Wat is jouw favoriete vakantiegerecht?’ Op deze VROUW-oproep kwamen enorm veel inzendingen binnen. ’Philips Chef’ Martin Senders bereidde de vier leukste met de Philips Airfryer XXL: sneller, makkelijker en minder vet. Dat wordt heerlijk nagenieten van de zomer! Deze keer: Marokkaanse kip in tomatensaus, het lievelingsrecept van VROUW-lezeres Hakima Houri. „Marokkaanse kip in tomatensaus is een van mijn favoriete recepten. Het doet me meteen denken aan Marokko!”