Praat mee: Moet elke ouder geboorteverlof van zes maanden krijgen?

Momenteel heeft een zwangere vrouw recht op 16 weken verlof, bestaande uit zwangerschaps- en bevallingsverlof. De partners in loondienst hebben recht op één week betaald verlof. Daarnaast kunnen zij ook vijf weken deels betaald verlof aanvragen. Dit bedraagt tot zeventig procent van het maximum dagloon. Als je niet heel veel verdient, kunnen je je dit niet altijd veroorloven.

Daarom is het Buikencollectief een petitie gestart, genaamd ’21-eeuws verlof’. Dit is geïnspireerd op de verlofregels in Finland. Hier hebben alle ouders recht op 160 dagen betaald verlof. Deze dagen mogen opgenomen worden tot de tweede verjaardag van het kind. Vanaf de geboorte van het kind hebben beide ouders dus recht op evenveel betaald verlof.

Dit Finse model geldt niet alleen voor mensen die werken in loondienst. Ook ondernemers, zzp’ers, werkelozen en studenten kunnen gebruik maken van het betaalde verlof.

Lynn vindt dat het tijd is voor gendergelijk verlof voor alle ouders.

Ann benoemt dat er in het onderwijs nooit vervanging is voor vaderschapsverlof.

Klaske zegt dat het ouderschapsverlof in Nederland weinig voorstelt.

