Trudy’s zoon werd afgepakt

Meteen vanaf het begin gaf Trudy aan dat ze haar kindje wilde houden. Ze kreeg geen gehoor, werd van het kastje naar de muur gestuurd. Ze beviel uiteindelijk van Julian, zoals Trudy haar zoon noemt in het boek Een kind krijg je voor het leven, zonder hem te zien. Met een laken werd de baby buiten zicht gehouden.

Het was niet de bedoeling dat ze meteen een band met hem zou opbouwen. Pas na vier dagen zeuren, mocht ze hem heel even zien. Ook toen Trudy niet meer zelf in het tehuis mocht wonen, ging ze regelmatig bij haar kindje op bezoek. Julian bleef nog bijna drie jaar bij de nonnen wonen voordat er een gezin voor hem was gevonden.

Eenzaam

„Dan stak hij zijn armpjes naar me uit. Hij begon meteen te lachen. Hij was zo eenzaam, net als al die andere baby’s en peuters. De verzorgsters mochten ze niet oppakken en knuffelen, dat zou de bonding tussen het kind en de toekomstige adoptiemoeder in de weg zitten...”

Want Julian werd tegen wil en dank geadopteerd. Maandenlang werd de jonge moeder ingeprent dat dat het beste was voor haar kind. „Hem laten opgroeien zonder vader, zou je reinste kindermishandeling zijn, zeiden ze.” Even nog hoopte Trudy dat er pleegouders gevonden zouden worden bij wie zij als biologische moeder ook af en toe welkom was, maar dat leek een verloren zaak.

„De Raad van de Kinderbescherming zei dat er nooit iemand voor Julian zou komen als ik die voorwaarde niet liet vallen. Het was volledig afstand van hem nemen of hem daar in dat mistroostige tehuis laten zitten. Ik heb uiteindelijk wel zijn adoptieouders ontmoet voordat zij zich over Julian ontfermden. Het leken me aardige mensen.”

Honderd procent zijn moeder

Achtenveertig jaar lang zag Trudy haar kind niet. Er werd nooit meer over hem gesproken. Ze trouwde met Cor en vertelde hem over haar verleden, maar de drie kinderen die in haar huwelijk werden geboren, wisten niets van dat oudere broertje dat elders woonde.

Totdat Trudy op een dag met haar oudste dochter aan de telefoon zat en ineens brak. „Het hele verhaal kwam eruit. Mijn dochter moedigde me aan Julian te gaan zoeken. Uiteindelijk was daar dan een eerste ontmoeting. Ik zag hem aankomen in het restaurant en herkende hem meteen; dat was mijn kind.

Inmiddels zijn we twee jaar verder. „Julian woont in het buitenland en nu met corona is elkaar fysiek zien moeilijk, maar we hebben regelmatig contact. Dat heeft hij ook met zijn broer en zussen. Als ik deze zomer 75 word, hoop ik dat we allemaal bij elkaar kunnen zijn. Ik voel me honderd procent zijn moeder, maar ik weet dat hij ook heel veel houdt van de mensen die hem hebben geadopteerd. Natuurlijk ben ik soms jaloers op de vrouw die hem heeft opgevoed, maar meer nog ben ik haar dankbaar dat ze ze zo goed voor hem heeft gezorgd.”

Financieel gewin

Met de hereniging tussen moeder en zoon is het boek wat Trudy betreft echter nog niet dicht. „Het blijft me dwarszitten wat er in de jaren zestig is gebeurd. Aan de ene kant had je de Dolle Mina’s die streden voor de rechten van vrouwen, aan de andere kant waren er de meisjes zoals ik die zo werden beknot.

Wat mij is overkomen, is je reinste discriminatie. Alleen omdat ik een vrouw was en geen man had, werden al mijn rechten me afgenomen. En in hoeverre speelde financieel gewin een rol? Voor de kinderen in het tehuis kregen de nonnen 21 gulden per dag. Hoe langer ze die kinderen binnenshuis hielden, hoe rijker ze werden. Het geeft te denken dat er altijd honderd kinderen woonden. Pas als er een nieuwe baby was, vonden ze ineens voor een ander een adoptieadres. Dat is toch raar?”

Verantwoordelijk

Al jaren probeert Trudy met de hulp van een advocaat de onderste steen boven te krijgen. Hoe is het indertijd precies gegaan, wie was verantwoordelijk? Als eerste tot afstand gedwongen moeder heeft ze zelfs een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Afgelopen november werd het verweer gepubliceerd: de staat acht de zaak verjaard. Er zouden geen mensen meer in leven zijn om aansprakelijk te stellen. Het wachten is nu op het oordeel van de rechter.

„Het gaat me niet alleen om mezelf, maar ook om al die andere vrouwen van wie wordt gezegd dat ze vrijwillig hun kind hebben afgestaan”, zegt ze. Dat zouden er minstens 15.000 tot 20.000 zijn. Ik geloof daar niks van. Geen enkele moeder geeft zomaar haar kind op. Zelfs niet als het verwekt is tijdens een verkrachting. Dat druist in tegen je oerinstinct.”