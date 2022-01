Voorstelrondje: ’Ik vind de recepten heel smakelijk, maar ik pas ze soms wel wat aan’

„De challenge is mij afgelopen jaren heel goed bevallen. Het ene menu paste beter bij mij dan het andere, maar ik heb ieder jaar wel nieuwe recepten ontdekt die ik nog steeds maak. Ik leef al heel gezond, maar wil graag tien kilo afvallen. Door met de challenge mee te doen hoop ik dat de eerste paar kilo’s eraf gaan.

De visie van dokter Tamara komt redelijk overeen met hoe ik al lange tijd leef. Mijn voeding is koolhydraatarm en ik at altijd al drie maaltijden op een dag. Ik snack al jaren niet meer tussendoor. Daar voel ik mij goed bij en dat werkt voor mij. Tien jaar geleden ben ik vijfendertig kilo afgevallen. Doordat ik stopte met roken is daar weer twintig kilo bij aangekomen. Nu ik al wat langer met gezonde voeding bezig ben is er weer tien kilo af. Nu die laatste tien nog.”

Aanpassen

„De challenge is tot nu toe goed vol te houden. Ik vind de recepten heel smakelijk, maar ik pas ze soms wel wat aan. Omdat ik wil afvallen eet ik wat kleinere porties. Ik weet dat ik zelf niet afval als ik dit aantal calorieën op een dag eet. In de ochtend houd ik van een wat lichtere maaltijd. Als ontbijt vond ik de muesli en frambozen bowl perfect.”

„Mijn man doet niet mee aan de challenge, maar ik ga niet twee keer avondeten koken op een dag. Met de avondgerechten doet hij dus wel mee. Hij houdt alleen niet van cashewnoten, dus die vervang ik door andere noten. Ik voeg ook een stukje vlees voor hem toe als dat niet in het recept staat. Zelf ben ik niet zo dol op vlees, dus ik mis het niet.”

Gezond

„Ik vind het dit keer een hele gezonde challenge. Het menu is koolhydraatbeperkt en ik mag gewoon volle producten eten. Dat vind ik heel positief. Bij sommige programma’s mag je alleen magere producten eten, maar daar zit ik niet vol van. Ik heb nu geen trek tussen de maaltijden door. Mocht ik dat toch een keer krijgen dan drink ik een kopje bouillon. Verder drink ik alleen koffie, thee, water of calorievrije ranja met spa rood.”

Tip

„Ik pas het menu aan naar wat werkt voor mij. Als ik iets niet lust dan laat ik dat ingrediënt gewoon weg of vervang ik het. Ook probeer ik mij zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo heb ik afgelopen week een grote pan tomatensoep gemaakt en at ik daar een paar dagen lang een beetje van bij de lunch. De pastinaaksoep heb ik daardoor niet gemaakt. Dat scheelt me tijd en werk. Iedereen die meedoet aan de challenge kan het naar haar eigen zeggen aanpassen zodat het goed vol te houden is.”

