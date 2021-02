Weekhoroscoop 5

Ram

Liefde: Hoewel jullie nog zielsveel van elkaar houden, mag het in de slaapkamer wel een beetje spannender. De sleur die er nu insluipt, bevalt je allerminst.

Financiën: Maak niet te snel iets over via internetbankieren. Grote kans dat er sprake is van oplichting. Wees vooral voorzichtig met het delen van persoonlijke gegevens als BSN en ID kaart.

Werk: Een bijzonder aanbod maakt je serieus aan het twijfelen. Doen of niet? Onderzoek eerst alle mogelijkheden voor je een beslissing neemt, nee zeggen kan altijd nog. Of ja natuurlijk!

Persoonlijk: Toekomstplannen maken heeft alleen zin als je ook de tijd neemt om eraan te werken. Tot nu toe laat je je nog teveel afleiden door bijzaken.

Stier

Liefde: Dit is een mooie week om je partner te laten weten dat je nog steeds blij met hem of haar bent. Vergeet er ook vooral niet bij te vertellen waarom! Een complimentje krijgen is altijd leuk. Geven ook trouwens.

Financiën: Je maandlasten worden minder waardoor je meer kunt gaan sparen. Ga desondanks geen nieuwe leningen aan voordat je andere hebt afbetaald.

Werk: De kans is klein dat je opslag krijgt in deze onzekere tijden, maar niet geschoten is altijd mis. Ga je binnenkort bij een nieuwe werkgever beginnen? Weet wat je waard bent en durf te onderhandelen!

Persoonlijk: Je wordt liever gewaardeerd om wie je werkelijk bent. Als dat niet overeenkomt met hoe anderen je graag zien, is dat helaas pindakaas. Voor hen.

Tweelingen

Liefde: Hoe vaker jullie thuis zijn, hoe meer inspiratie jullie krijgen om de woning weer eens lekker onder handen te nemen. Nu alleen nog allebei iets meer water bij de wijn doen met het oog op jullie wensen, die zijn compleet verschillend.

Financiën: Een onverwachte meevaller zorgt ervoor dat je zomaar meer geld te besteden hebt. Wat staat er al een poosje op je persoonlijk verlanglijstje? Gun het jezelf!

Werk: Eén van je collega’s zit niet optimaal in zijn of haar vel en vraagt je om persoonlijk advies. Laat je hierdoor niet afleiden van je werk, dit soort dingen kunnen beter in de pauze besproken worden.

Persoonlijk: Hoewel je graag je eigen ding doet is het toch best fijn om op zijn tijd een schouderklopje te ontvangen. Iemand in je omgeving is waanzinnig trots op jou!

Kreeft

Liefde: Hoewel het contact met de schoonfamilie niet zo soepel verloopt is dit geen goed moment om de confrontatie aan te gaan. Om nog meer irritaties te voorkomen kun je hen beter even – ook op social media - zoveel mogelijk vermijden.

Financiën: Maak met je toekomstplannen in je achterhoofd een duidelijke begroting voor het komende jaar. Wat wil je bereiken, hoeveel geld heb je hiervoor nodig en hoe kun je dit het beste financieren?

Werk: De werksfeer is goed maar je hebt de neiging om zelf wat in je schulp te kruipen. Op de voorgrond staan hoeft voor jou niet zo, terwijl dat juist de plek is waar anderen je wél graag zouden zien.

Persoonlijk: Eén van je grote wensen staat op het punt om in vervulling te gaan. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is de dingen héél slim aanpakken. Neem je tijd om alles tot in de puntjes te organiseren!

Leeuw

Liefde: Je bent in een romantische bui en als er geen sprake was geweest van een lockdown, was je er zeker even een paar dagen tussenuit geknepen met je geliefde. Een heerlijk diner voor twee thuis laten bezorgen is wellicht een goed alternatief.

Financiën: Goed nieuws met het oog op je inkomsten is onderweg. Dit kan in verband staan met een eenmalige bonus maar ook met een blijvende loonsverhoging.

Werk: Bepaalde taken op je werk vergen meer aandacht en inspanning. Een valkuil is dat je er te makkelijk over denkt waardoor het je uiteindelijk meer tijd gaat kosten dan je had verwacht.

Persoonlijk: Kijk naar wat mensen wél kunnen in plaats van wat niet. Waarom zout in de wond strooien als het op een andere plek géén pijn doet?

Maagd

Liefde: Vergeet niet om in deze periode waarin je toch al vaker samen thuis bent ook echt aandacht aan elkaar te besteden. Samen onderuitgezakt netflixen is toch net iets anders dan een goed gesprek voeren of op welke manier dan ook intiem zijn.

Financiën: Als je al plannen had om iets voor jezelf te beginnen of naast je huidige baan iets op te starten kom je deze week op een briljant idee om hier geld voor vrij te maken óf geld mee te verdienen.

Werk: Een goed gesprek met je werkgever stelt je gerust met het oog op de naaste toekomst. Voor zaken waar je je eerder nog zorgen over maakte blijkt een gepaste oplossing mogelijk.

Persoonlijk: Probeer andere mensen te nemen zoals ze zijn. Als je wilt dat ze zijn zoals jij wilt dat ze zijn kun je met haast niemand door één deur.

Weegschaal

Liefde: Een pittige discussie van vorige week of zelfs van een paar weken geleden suddert nog door. Jullie lijken er nog steeds niet helemaal uit te komen. Als jullie het over bepaalde dingen echt niet eens zijn, is het soms beter een en ander helemaal te laten rusten.

Financiën: Een betere planning van je financiën is geen overbodige luxe. Hoewel het gebruik van een pinpas of creditcard super handig is, geeft het wel minder overzicht in je uitgaven. Probeer eens elke week een vast bedrag te pinnen en hiermee rond te komen.

Werk: Je kunt best wat meer stimulans gebruiken om je targets te behalen en je wordt op je wenken bediend. De kans is groot dat er vanuit het bedrijf een fijne beloning in het vooruitzicht wordt gesteld.

Persoonlijk: Lukken bepaalde dingen niet omdat je bang bent om eraan te beginnen of begin je er niet aan omdat je bij voorbaat al bang bent dat het niet gaat lukken? Iets om over na te denken deze week.

Schorpioen

Liefde: Je kunt deze week beter je ei kwijt bij een vriend(in) of familielid dan bij je partner. Hij of zij is druk bezig met andere dingen en heeft momenteel meer moeite om zich in jou te verplaatsen.

Financiën: Durf gerust alvast een zomervakantie te boeken in eigen land. Let wel op de annuleringsvoorwaarden en hoe er wordt omgegaan met een eventueel negatief reisadvies. Een beetje voorpret kun je nu best gebruiken.

Werk: Denk vooruit en leg je plannen voor aan je werkgever. Hoe kun je de dingen zo organiseren dat deze ook te allen tijde vanuit huis te realiseren zijn?

Persoonlijk: Elke dag krijg je de kans om iets beter te doen dan gisteren. Waarin wil jij je morgen herpakken?

Boogschutter

Liefde: Je werk heeft momenteel de eerste prioriteit. Je partner heeft hier alle begrip voor maar mist desondanks de fijne momenten samen meer dan je denkt.

Financiën: Er is flink wat extra geld naar je onderweg. Hoewel het nog even duurt voor het op je bankrekening staat zal je er binnen enkele weken toch wel over moeten kunnen beschikken.

Werk: Je hebt een goed idee dat werkelijk waardevol kan zijn voor het bedrijf waarvoor je werkt. Vergeet vooral niet het hele plan nauwkeurig uit te werken en alles duidelijk zwart op wit te zetten voor je het in de groep gooit.

Persoonlijk: Ook al loop je soms met je hoofd in de wolken, houd vooral je voeten op de grond.

Steenbok

Liefde: Jij en je geliefde gaan in gedachten terug in de tijd waardoor jullie op nieuwe ideeën komen voor het heden én de naaste toekomst. Heerlijk om hier samen over te mijmeren.

Financiën: Een artikel dat je graag wilt kopen komt zeer binnenkort in de aanbieding. Houd de betreffende zaken goed in de gaten en ga voor die super fijne korting!

Werk: Je hebt een streepje voor bij je werkgever of leidinggevende die ontzettend tevreden is over de prestaties die je de afgelopen tijd hebt neergezet. Het compliment dat je krijgt is dubbel en dwars verdiend.

Persoonlijk: Je hebt veel online contact met je vrienden en vriendinnen. Via WhatsApp worden er persoonlijke dingen besproken waardoor je ook echt weer zin krijgt om ze te in het echt te bezoeken.

Waterman

Liefde: Je hebt echt zin om eens flink uit te pakken op Valentijnsdag en maakt hier deze week al mooie plannen voor. Je kunt haast niet wachten om je partner hiermee te verrassen. Jouw cadeau zal beslist in de smaak vallen.

Financiën: Je geeft deze week meer geld uit aan leuke dingen voor jezelf en als je kinderen hebt ook voor hen. Gewoon omdat je daar zin in hebt. Geniet ervan!

Werk: Via via krijg je een leuke opdracht of word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De kans is groot dat iemand een goed woordje voor je doet of je ergens aanbeveelt.

Persoonlijk: Het gaat er niet om wat je wilt, maar om hoe je het brengt.

Vissen

Liefde: Dit is een fijne week om een uitgebreide maaltijd voor je geliefde te bereiden. Je hebt er tijd voor én zin in. Als je echt lekker op dreef bent gooi je er ook nog een heerlijke taart tegenaan. Uiteraard zijn of haar lievelings!

Financiën: Als je wacht op toestemming, hulp of advies met betrekking tot financiële aangelegenheden is dit een goede week. Er kan een nieuwe overeenkomst gesloten worden die goed zal verlopen.

Werk: Je krijgt nieuwe werkzaamheden toegeschoven die je beter dan verwacht oppakt. Daarbij vind je het ook nog eens leuk om te doen.

Persoonlijk: Het is prima om af en toe een andere weg in te slaan zolang je niet alle paden tegelijk probeert te bewandelen. Maak desnoods – letterlijk – een stappenplan!