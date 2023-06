’Mijn droomman bleek geen man maar een vrouw...’

„Ik voel me zo ongelooflijk verward. Was ik maar nooit ingegaan op het vriendschapsverzoek van die knappe man, die beweerde dat hij vroeger - een paar klassen hoger - bij mij op de middelbare school had gezeten. Peter was na zijn scheiding weer terug verhuisd naar zijn oude buurt: ’Ik hoop hier een nieuwe start te kunnen maken en ben op zoek naar oude bekenden of nieuwe vrienden om weer een sociaal leven op te bouwen’, schreef hij.

Weduwe

Hoewel ik me hem totaal niet kon herinneren, leek hij me een aardige vent. Ik was verder niet op zoek naar een nieuwe relatie. Ik was vrij jong weduwe geworden en had daarna wel een aantal relaties gehad, maar werd gewoon niet meer echt verliefd. Ik kon me gewoon aan niemand meer overgeven. Dat was niet alleen pijnlijk voor mezelf, ook voor de mannen in kwestie. Dus besloot ik dat het wel even klaar was met daten.

En toen stuurde Peter via FB een vriendschapsverzoek. Zonder enige bijbedoeling (van mijn kant althans) gingen we chatten. En het klikte heel goed tussen ons. Wat begreep deze man mij goed! Ik kon over van alles met hem praten en we hadden ook nog hetzelfde gevoel voor humor. Eindelijk een man die zichzelf niet zo serieus nam. De situatie deed me denken aan de film You’ve got mail, waarin hoofdrolspeelster Meg Ryan en steeds intensere mailwisseling met Tom Hanks krijgt, en ook steeds meer gaat uitkijken naar zijn mails. Dat gebeurde bij mij ook. Ik ging nooit slapen zonder even met hem te chatten over hoe de dag was verlopen, een tv-programma of een mooi liedje. Alles in het nette en nooit seksueel getint.

Lesbisch

Ik merkte dat ik steeds meer voor hem ging voelen. Een vriendin die zei dat ik zo straalde en vroeg of ik misschien verliefd was, vertelde ik na lang aarzelen over Peter. Ze keek bewonderend naar zijn FB-foto’s, maar vond het raar dat we nog nooit hadden afgesproken. Ik zei dat ik dat eigenlijk wel prettig vond, zo’n virtuele relatie, maar het begon toch aan me te knagen. Hoe vaker ik het aankaartte bij Peter, hoe meer hij mij begon af te houden. Het maakte me achterdochtig. ’Je bent inmiddels veel voor me gaan betekenen, maar als je nu niet instemt om af te spreken, denk ik dat je iets te verbergen hebt en stop ik met ons contact’, zei ik op een bepaald moment.

’Dat kan ik niet verdragen’, zei hij. Uiteindelijk hebben we elkaar dus ontmoet. Ik was zo bang dat hij me ging vertellen dat hij al getrouwd was of in het echt veel ouder of lelijker was. Maar er was iets heel anders aan de hand: Peter bleek Petra én lesbisch! Ze had inderdaad bij me op school gezeten; ik was blijkbaar ooit haar high school-crush geweest en ze was me nooit vergeten. Omdat ze wist dat ik niet op vrouwen val, had ze een alter ego aangemaakt om met me in contact te komen. Het leek wel een aflevering van dat Amerikaanse Catfish-programma!

Bi

Ik voelde me bedrogen, maar na de eerste schok en tranen gingen we toch in gesprek. Ik herkende steeds meer de persoon met wie ik al drie maanden aan het chatten was geweest. Desondanks heb ik (tijdelijk?) het contact verbroken. Al heb ik wel gevoelens voor haar en mis ik onze dagelijkse chats ontzettend. Ben ik dan bi of misschien zelfs lesbisch? Of kunnen we ook gewoon vriendinnen zijn? Ik weet niet wat ik hiermee aan moet...”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. namen zijn gefingeerd. Wil jij ook een verhaal, mail dan naar oproep@vrouw.nl.

