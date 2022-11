Daghoroscoop 15 november - Iemand werkt je stiekem tegen, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Venus, de planeet die jouw liefdeleven regisseert, brengt maar liefst vier maanden in jouw teken door en raadt je aan de juiste feestjes en bijeenkomsten te bezoeken van juni tot oktober. Openstaan voor nieuw gezelschap is een belangrijke les dit jaar en je zult er veel van opsteken.

RAM

Je kunt vandaag een fikse portie werk verzetten, maar er kan een probleem ontstaan over financiële afspraken die niet helemaal kloppen. Hoewel jouw ideeën worden gesteund, kan een eigenwijs type je tegenwerken. Onthul niet te veel.

STIER

Iemand kan jouw advies nodig hebben op relationeel of professioneel gebied. Geef de situatie aandacht, maar met mate. Toon geen affectie die je niet echt voelt, want daar trappen mensen niet in. Zit niet te dicht op de lip van je partner.

TWEELINGEN

Je kunt vandaag moeite hebben met het tempo en het zal je ergeren als je de klussen van anderen moet opknappen. Aankopen of plannen kunnen duurder uitvallen dan verwacht en misschien moet je een lening afsluiten.

KREEFT

Een invloedrijke relatie kan iets voor je in beweging zetten, maar je moet er waarschijnlijk iets tegenover stellen. Zoek uit wat. Wees niet bang iets te proberen wat je niet eerder hebt gedaan; je kunt jezelf versteld doen staan.

LEEUW

Zoek uit wat er is misgegaan op financieel gebied; met een telefoontje kun je misschien voorkomen dat het verder uit de hand loopt. Anderen kunnen je uitputten; maak onderscheid tussen degenen die je echt nodig hebt en wie niet.

MAAGD

Idealistische verwachtingen kunnen ver bezijden de waarheid zijn als het gaat om huwelijksgeluk. De duurzaamheid van een relatie kan worden getest. Je zult een compromis moeten sluiten. Verkies je vrijheid boven een foute relatie.

WEEGSCHAAL

Iets wat je wilt kan worden geblokkeerd; iemand werkt je achter jouw rug tegen. Door ogen en oren wijd open te houden, kun je binnenkort een puzzel oplossen. Heb geduld met een vrouwelijk familielid en laat je niet intimideren.

SCHORPIOEN

Zaken verlopen goed zolang je de tijd neemt om ze goed voor te bereiden. Waar je ook op focust – het resultaat zal positief zijn. Jouw aanzien stijgt; dwing je partner echter niet om mee te gaan naar een feestje als deze liever thuisblijft.

BOOGSCHUTTER

Mensen die bezwaar maken tegen jouw ideeën kunnen gelijk hebben. Zodra jij je plannen nader uitwerkt zul je begrijpen waarom. Samenwerking levert de beste resultaten op. Problemen met goede vrienden hebben tijd nodig.

STEENBOK

Je zult goed werk leveren als je iemand moet waarnemen. Of dat nu een collega, de baas, een leraar of de buurman is: je kunt het aan. Bemoei je niet met andermans zaken en maak geen slapende honden wakker als je iets ontdekt.

WATERMAN

Qua werk kun je vandaag met kop en schouders uitsteken boven anderen. Persoonlijke relaties verbeteren als de verstandhouding met een nieuweling(e) aantrekt. Een project dat nog geheim is, kan binnenkort worden geopenbaard.

VISSEN

Het gezelschap van actieve, dynamische mensen zal je aanmoedigen hun voorbeeld te volgen. Gebruik werk niet als excuus om fysiek niet actief te zijn. Je wordt oud voor jouw tijd en stijf als een plank als je niet beweegt.

