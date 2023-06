De Stiefmoeder: ’Ik weet niet hoe hij het doet, maar deze man voelt als thuis’

Maandag

Gisteren heb ik voornamelijk in bed doorgebracht. Fay heb ik geappt dat ik haar bezorgdheid waardeer, maar dit echt is wat ik wil en dat ik haar steun dus nog meer zou waarderen. Met Leroy heb ik nadat Jax en Mila naar bed had gebracht zeker anderhalf uur gefacetimed. Over de reactie op mijn Instagram-post heb ik het niet gehad. M’n moeder zei altijd dat als je niets aardigs te zeggen hebt, je maar beter je mond kunt houden. Ik volg haar advies braaf op, maar helemaal lekker zit het me toch niet. Ik slaap er slecht van. Dat zijn ex er blijkbaar zo’n moeite mee heeft dat hij een nieuwe liefde is tegengekomen, betekent dat zij nog iets - of liever gezegd: een hoop - voor hem voelt. En daar kan alleen maar gedoe van komen. Als ik wakker word, verwijder ik de reactie en blokkeer ik het anonieme profiel. Als ik er geen aandacht aan schenk, gaat het hopelijk vanzelf weer over.

De werkdag verloopt soepel. Kevin zit weer in de schoolbanken en is maar wat trots op zijn gips. Tegen het einde van de dag staan er vierentwintig namen op en loopt hij glunderend naar zijn moeder, die aan de rand van het schoolplein staat te wachten. Als ze me vrolijk toezwaait, haal ik opgelucht adem. Gelukkig is ons incidentje niet geëscaleerd.

‘s Avonds belt Leroy. ‘Hey mooierd. Ik zat eens te denken… wat doe je vrijdagavond? Ik weet dat je het eigenlijk niet wil vieren, maar ik vind dat je in ieder geval een klein verjaardagsuitje verdient. Deal?’ Wat we gaan doen, wil hij niet zeggen. Toch stem ik in. Ik heb mijn verjaardag in geen jaren gevierd, maar misschien moet daar inderdaad maar eens verandering in komen.

Vrijdag

Nog voor ik ga werken, krijg ik een appje van Leroy: ‘Trek je mooiste jurk aan vanavond. Om zeven uur sta ik voor de deur.’ De vlinders fladderen door mijn buik. Ik red het allemaal prima in mijn eentje, maar wat vind ik het toch sexy als het stokje eens wordt overgenomen door een man. En al helemaal door zo’n knappe als Leroy! Na werk ga ik nog snel langs de kapper en eenmaal thuis trek ik een loeistrakke rode jurk aan die ik gisteren al heb klaargelegd. Mijn ogen maak ik zwoel met een subtiele smokey eye en op mijn lippen smeer ik een transparante gloss. Een paar spraytjes parfum en klaar! Ik kijk goedkeurend in de spiegel. Onweerstaanbaar.

Stipt om zeven uur staat hij op de stoep. Hij lijkt precies hetzelfde te denken terwijl zijn ogen over mijn lichaam glijden en hij zachtjes tussen zijn tanden fluit. ‘Niet normaal…’ verzucht hij. Verlegen kijk ik naar de grond. Met zijn vinger duwt Leroy zachtjes mijn kin omhoog zodat ik niet anders kan dan hem aankijken. ‘Je bent prachtig. Happy birthday, schatje.’ Zodra ik zijn lippen op de mijne voel, ontspan ik. Ik weet niet hoe hij het doet, maar deze man voelt als thuis.

‘Zeg nou, waar gaan we heen?’ ik kan mijn ongeduld niet langer inhouden. Leroy houdt zijn lippen stijf op elkaar. Nog geen kwartier draait Leroy de auto een parkeerplek op. ‘We zijn er!’ zegt hij triomfantelijk. Voor ons is de ingang van Parkheuvel. Een fancy restaurant met maar liefst twee Michellinsterren waar ik altijd al eens heb willen eten. En terecht, blijkt al snel. De wijnen, het eten… alles is even lekker. We zijn net aan de derde gang begonnen als Leroys telefoon gaat.

Met een ernstige blik kijkt hij ernaar.. ‘Jax is gevallen. Eline zit met hem bij de huisartsenpost.’ Meer dan ‘oh nee’ weet ik niet uit te brengen. Ik weet dat zijn kinderen voor gaan, maar het is mijn verjaardag… Ik neem een hap van mijn steak, die ineens een stuk minder lekker smaakt. Leroy eet geruisloos verder. ‘Misschien moet je erheen’, probeer ik voorzichtig in de hoop dat hij zegt dat dat niet nodig is. ‘Ik denk dat dat het beste is. Het spijt me. Ik bel een taxi voor je, goed?’ Een snelle kus en weg is ie. Daar zit ik dan, alleen op mijn verjaardag.

