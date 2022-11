Daghoroscoop 28 november - Het maandagochtendgevoel kan je parten spelen, Stier!

VANDAAG JARIG

Qua gezondheid is het goed je te realiseren dat je veel ongerief kunt voorkomen en zelfs, als dat niet helemaal mogelijk is, het minder ernstig kan laten worden. Het hart kan komend en de twee jaar daarna, een factor zijn. Van groot belang zal zijn om zorgen en emotionele stress te vermijden.

RAM

Ga methodisch te werk als je om welke reden ook vanochtend te laat bent gestart. Door iemands extreme uitspraken kunnen geruchten op gang komen die kant noch wal raken. Probeer tot de kern door te dringen zonder in discussies te verzeilen.

STIER

Het maandagochtendgevoel kan je parten spelen en het is zaak om zelfmedelijden af te schudden. Trek niet meteen ten strijde als een gesprek je niet bevalt; dat geldt ook voor mailtjes. Een afspraak kan meer tijd vergen dan verwacht.

TWEELINGEN

Plichtsgevoel kan je ervan weerhouden te doen wat je eigenlijk wilt doen. Bedenk welke opties je hebt als financiële problemen je uit de slaap hebben gehouden. Een reisje terug in de tijd kan de oplossing van een probleem bieden.

KREEFT

Besteed aandacht aan details. Doe goed jouw huiswerk als je overweegt een gezamenlijke spaarrekening te investeren en vertrouw niet blindelings op reclame. Inzake een pijnlijke procedure zul je wat water bij de wijn moeten doen.

LEEUW

Groter verantwoordelijkheden brengen nieuwe problemen met zich mee. Een gesprek met de leiding kan je nerveus maken maar houd je aan feiten als je ter verantwoording wordt geroepen. Probeer sowieso te ontspannen.

MAAGD

Hou jezelf in de hand, zeker als je met bureaucratie te maken krijgt. Een sociaal gebeuren waarvan jij je veel hebt voorgesteld kan tegenvallen. Verzet je niet tegen veranderingen in jouw bedrijf; jouw carrière is gebaat bij flexibiliteit.

WEEGSCHAAL

Ga niet zitten broeden op een ruzie of misverstand; de ander kan het allang vergeten zijn, dus doe hetzelfde. Spring niet op andere afdelingen bij als daardoor jouw eigen werk in de knel komt. Hap evenmin toe als je gejend wordt.

SCHORPIOEN

Een dringende afspraak kan worden opgehouden door allerlei ergernissen. Blijf rustig. Zaken kunnen door bureaucratisch geklungel worden vertraagd en je zult niet veel anders kunnen doen dan afwachten.

BOOGSCHUTTER

Wees niet te snel met het uiten van beschuldigingen of het trekken van conclusies. Neem een nuchtere vriend(in) in vertrouwen als je iets hebt gedaan waar je spijt van hebt. Jouw fantasie kan overuren hebben gedraaid.

STEENBOK

Ga er niet van uit dat jouw pad over rozen zal gaan. Het zal tijd kosten om de trein weer op de rails te zetten als werk stagneert of als je er de kantjes van hebt afgelopen. Schakel humor in als mensen overdrijven.

WATERMAN

Je kunt het gevoel hebben dat er aan alle kanten aan je wordt getrokken als je een drukke baan combineert met een huishouden of mantelzorg. Probeer meer vooruit te plannen en reageer niet snibbig op kleine tegenslagen.

VISSEN

Een prima dag om lopende zaken af te sluiten. Liefde knipoogt naar je, maar let op je uitgaven. Je kunt verwachtingen wekken die je niet waar kunt maken als je met geld smijt. Pas op jouw woorden en laat je niet tot een snel besluit dwingen.

