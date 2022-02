De vechtscheiding deel 112: ’Ik kijk haar verbaasd aan: wil je met haar een trio?’

Straf

We willen de kinderen zo snel mogelijk vertellen wat onze plannen zijn voor de school van Lente. Hiervoor gaan we naar een populair wok restaurant in het nabijgelegen dorp. Anouk heeft die locatie bewust gekozen omdat ze denkt dat Lente hier niet wegloopt. Daarvoor is het te ver van huis.

„Gaan jullie nu vertellen welke straf ik krijg” opent Lente zelf de aanval.

„Waarom denk je dat?” vraagt Anouk een beetje te zweverig naar mijn smaak.

„Omdat dat in de lucht hangt. Wij doen iets fouts, jullie overleggen. Vervolgens gaan we uit eten en dan vertellen jullie wat de straf is. Zo doen jullie dat altijd.” Storm lacht met haar mee.

Inwendig moet ik lachen, maar ik slik het weg.„Je hebt gelijk. Mama en ik hebben inderdaad besproken wat er nu moet gebeuren. We willen natuurlijk voorkomen dat je weer een keer in de verleiding komt.”

„Natuurlijk”, beaamt Lente braaf en knipoogt naar haar broertje.

„Ga jij nog maar een keer opscheppen”, zeg ik tegen hem.

Als hij weer naar het buffet loopt gaat Anouk verder. „Je vader en ik denken dat het beter is als je een tijdje uit deze omgeving bent.”

„Uit deze omgeving? Wat betekent dat? Ik ben net twee maanden bij opa en oma geweest. Dat heeft ook niet echt geholpen, hè”, antwoordt Lente ad rem.

„We denken aan een privéschool”, gaat Anouk onverstoorbaar verder. „Eén waar je rustig je VWO kunt afmaken. Niet intern, alleen overdag.”

„Die in het dorp?”

„Ja, die.”

„Cool. En gaat Storm dan ook mee?”

„Nee, die blijft hier.”

„Oké. Ik ga dus alleen naar die kakschool.” constateert ze. Haar ogen stralen.

Ultieme bewijs

De volgende die op de hoogte moet worden gebracht van de nieuwe plannen is Sara.

„Chocoladebom, pecantaart of citroensorbet? X”, app ik haar.

Ze antwoordt meteen: „Chocoladebom. Natuurlijk. Trakteer jij?”

„Uiteraard.”

„Mooi, wanneer?”

„Vanavond.”

„Dan kan ik eindelijk mijn rode jurkje aan.”

„Daar had ik al op gehoopt.”

„Waar?”

„ Jouw keukentafel.”

„?”

„Trust me.„Ik heb voor vanavond een privé kok laten komen die een fantastisch diner voor ons gaat koken. Hij neemt iemand mee die het eten aan ons serveert zodat wij rustig kunnen praten. Ik moet haar vertellen dat Anouk mij niet gaat uitkopen omdat ze het geld nodig heeft voor de school van Lente. Aan de ene kant ben ik opgelucht, want nou raak ik het huis niet kwijt. Aan de andere kant vind ik het vervelend om Sara te vertellen dat het niet doorgaat. Zij heeft dit ooit voorgesteld. Het leek haar toen het ultieme bewijs dat ik met háár verder wil.

Privé diner

Sara is oogverblindend in haar rode jurk. Haar volle borsten komen er goed in uit. Ze kijkt bewonderend naar de metamorfose van haar keukentafel: „Wat een beetje tafelzilver al niet kan doen”, grapt ze.

Ik hou haar stoel voor haar naar achter en met een tevreden zucht gaat ze zitten.

„Je mag de wijn inschenken”, zegt ze vriendelijk.

„Daar heb ik iemand voor geregeld”, fluister ik in haar hals. Het meisje komt aangesneld en ontkurkt de wijn. Als ze zich weer discreet heeft teruggetrokken, hef ik het glas: „Op ons.”

Sara glimlacht: „Vertel maar wat je op je hart hebt” begint ze.

„Ik?” doe ik verbaasd. „Ik heb niets op mijn hart.”

Sara schudt ongelovig haar hoofd: „Dit allemaal”, en ze wijst naar de rijk gedekte tafel: „Dit doe je niet zo maar. Het is niet een jubileumdag, dus vertel mij maar wat het wel is.”

Ik overweeg of ik meteen de knuppel in het hoenderhok zou gooien, maar stel het nog even uit en grinnik. „Mag ik niet met mijn vrouw genieten van een goed diner?”

Ze giechelt als antwoord: „Jij doet niet iets zomaar, Bas. Ik ken je. Wat ben je van plan? Naakt dineren?”

Leuk idee voor mijn verjaardag. Ik moet het aanbod helaas nu afslaan. Er zijn nog andere mensen in huis. ’En je moet iets vertellen’, corrigeer ik mezelf in gedachten. Maar net als ik mijn mond open, komt het meisje binnen met het voorgerecht. Sara volgt haar met haar ogen. Als het meisje weer in de keuken is, buigt Sara zich over de tafel en fluistert: „Gaat het om je triofantasie?”

Ik kijk haar verbaasd aan. „Wil je met haar een trio?” Wat een goed idee. Jammer genoeg is mijn insteek van de avond niet een het uitvoeren van een spannende fantasie. ’Zeg het dan, eikel’, spreek ik mezelf toe, ’Zeg het nu!’

„Of mag ik de chocoladebom tussen mijn borsten klemmen?” droomt Sara verder: „Ik weet heel goed hoe ik zo’n bom kan laten smelten”, voegt ze er aan toe.

Dan hou ik het niet meer: „Goed geraden, schatje”, glimlach ik. „Helemaal goed geraden.” De kok was best duur, daar mag ik zelf best wel wat plezier aan beleven. Het slechte nieuws kan nog wel een dagje wachten.