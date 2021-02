Clairtje mag niet meer in elke Chateau Meiland-uitzending, terecht?

Erica Meiland is niet blij met de beslissing van de inspectie. Ze vindt het niet alleen jammer voor de kijkers, ze vindt het besluit ook onnodig. Volgens Meiland doet de inspectie alsof Claire hard moet werken tijdens de opnames, maar in werkelijkheid „hobbelt ze eigenlijk gewoon altijd mee.”

Kinderarbeid

Volgens Stop Kinderarbeid wordt met kinderarbeid verwezen naar „alle vormen van werk die het recht op formeel regulier dagonderwijs in de weg staan en/of die schadelijk zijn voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind tot 15 jaar. Kinderen die werken wordt het het recht om te spelen en om echt kind te zijn ontzegd”.

Doordat in de afleveringen te zien is dat Claire veel aan het spelen is, zou gezegd kunnen worden dat haar recht om kind te zijn en te spelen niet wordt ontzegd. De familie Meiland is het dan ook niet met de inspectie eens en ze schakelen een advocaat in om de beslissing aan te vechten.

Reacties

De reacties op het nieuws dat Claire minder te zien zal zijn zijn verschillend. Zo vindt een twitteraar in een tweet hieronder dat er wel meer kinderen zoals Claire te zien zijn op televisie en sociale media. Maar een andere twitteraar reageert en merkt op dat Claire zelf geen keus heeft.

Wanneer is iets werk?

Maar wanneer kunnen we een kind dat voor de camera verschijnt bestempelen als werk? Die vraag kwam ook in 2019 ter sprake, toen de documentaire Mijn dochter de vlogger verscheen. Deze docu draait om een gezin waar jonge kinderen influencers zijn en waar bijvoorbeeld een driejarige voor de camera wordt gezet om speelgoed uit te pakken.

Hierover zei jurist Charlotte Meindersma destijds in De Nieuws BV dat er nog geen duidelijkheid is of dit bestempeld kan worden als kinderarbeid. Een grijs gebied dus.

Maar dat het een grijs gebied is, betekent niet dat er niet ingegrepen hoeft te worden. Omdat Claire nog zo jong is, kan ze zelf geen bewuste keuzes maken over of ze wel op televisie wil verschijnen of niet. Moeten haar ouders haar hier niet juist voor beschermen?

Praat mee

