Daghoroscoop 28 mei

VANDAAG JARIG

Op financieel gebied kunnen ingrijpende veranderingen dit jaar voor ophef zorgen. U moet misschien uw koers wijzigen als uw ideeën niet realistisch waren. In de liefde bent u conservatief, dus doe kalm aan en wees terughoudend als er van liefde-op-het-eerste gezicht ineens sprake lijkt.

RAM

Houd rekening met verandering; misschien moet u ineens verhuizen. Dankzij uw positieve instelling zal dat niet echt een probleem zijn en zult u snel de voordelen van de situatie zien. Met uw fantasie kunt u als consultant aan de slag.

STIER

Op het werk kan de sfeer rustig zijn waardoor u kunt focussen op belangrijke zaken en details kunt laten rusten. Probeer geen indruk te maken op iemand die u toch al geschikt vindt; vleierij werkt tegen u als deze niet oprecht is.

TWEELINGEN

Tegengestelde berichten kunnen u doen beseffen dat mensen in uw omgeving meer in de war zijn dan u dacht. Meerderen kunnen opdrachten geven die nergens op slaan; als u twijfelt kunt u beter even wachten met een besluit.

KREEFT

Gun uzelf een pauze als het niet lukt te volbrengen wat u zich hebt voorgenomen. Focus eens op wat voor u persoonlijk van belang is. Vrienden zullen u graag steunen. Breng uw tijd door met de mensen met wie u op één lijn zit.

LEEUW

U zult vandaag haarscherp aanvoelen wat anderen willen. U kunt echter ook snel beledigd zijn. Verschuil u niet achter schouders ophalen of een ontwijkend antwoord. Schrijf in een opwelling geen boze brieven; u krijgt er spijt van.

MAAGD

Sta open voor hetgeen de toekomst belooft; geluk lacht u toe. U kunt meerdere kanten op zodra feiten beschikbaar komen. Maak u geen zorgen over vage financiële aspecten; succes heeft veel gradaties. Wissel ideeën uit met vrienden.

WEEGSCHAAL

Hoewel het er op kan lijken dat er weinig schot zit in uw carrière, zullen de contacten die u nu legt op langere termijn belangrijk blijken. Het kan zijn dat u van baan verandert via de mensen die u nu leert kennen.

SCHORPIOEN

Hoewel u met beiden benen op de grond staat verlangt u naar het goede leven en materiële welvaart. U kunt verwikkeld raken in een relatie met iemand die een machtspositie bekleedt. Er lijkt een aantrekkelijk aanbod op komst.

BOOGSCHUTTER

Uw radar staat goed afgesteld; luister naar hetgeen uw gevoel u zegt, zeker als u denkt dat iemand iets voor u verborgen houdt of niet helemaal eerlijk is. Als u dat gewoon zegt, zult u verrast of geamuseerd zijn; niet geschokt.

STEENBOK

U kunt bijzonder geïnspireerd zijn en dan ook vooral genieten als u zich aan een hobby kunt wijden. Iets wat u onlangs nog excentriek vond is nu precies wat u nodig hebt voor een creatief hoogstandje. Mijd mensen die veel vragen.

WATERMAN

U kunt de kans krijgen of geen andere keus hebben om thuis te werken. Collega’s zullen u graag waarnemen en u zult veel kunnen doen en bovendien besparen op woon-werk verkeer. Zorg voor evenwicht tussen werk en vrije tijd.

VISSEN

Bedenk iets om uw liefdeleven op te fleuren. Praat spontaner en tracht te analyseren wat u zo trekt in ongewone mensen. Bemoei u liever niet met geldzaken; focus nu op de leuke kanten van het bestaan. Genieten is belangrijk.