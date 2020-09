’Dus die nacht sliepen wij in de tuin van de buren’

„Het gras is altijd groener bij de buren… Dat was tijdens de hittegolf afgelopen zomer wel héél erg letterlijk zo. Dit voorjaar hebben we de hele achtertuin betegeld, want dat is veel praktischer dan altijd maar grasmaaien en de borderplanten snoeien en water geven. En de hond groef ook altijd maar kuilen in het gazon. Tegels dus.

Hittegolf

Mijn man stak tijdens de lockdown lekker zijn handen uit de mouwen en legde een flink aantal vierkante meters tegel. Ik kocht een nieuwe tuinset en een paar mooie potten met oleanders en palmen. Helemaal leuk. Een prima investering ook, want in verband met corona gingen we dit jaar toch niet naar het buitenland op vakantie. Helaas was het in juli behoorlijk fris en nat; we hebben die maand eigenlijk alleen maar binnen gezeten. En in augustus hadden we dus te maken met de hevigste hittegolf ooit.

Buiten zitten was er opnieuw niet bij, want als wij klaar waren met ons werk, was het in de achtertuin nog steeds 40 graden; al die tegels hielden de warmte eindeloos lang vast. Ook in onze slaapkamer was het door die gloeiende tuintegels tot diep in de nacht niet te harden. Zelfs als we de gordijnen en ramen overdag dicht hielden en een ventilator lieten blazen.

Wanhopig

Ik heb zelfs die truc met de lakens in de vriezer geprobeerd. Het hielp, jazeker, wel 10 hele minuten lang. Daarna lagen we weer te zweten als otters. We deden gewoon geen oog dicht, pas om een uur of 4 vielen we in slaap. Nou is het geen ramp om een keer een nacht slecht te slapen, maar na drie brakke nachten werden we lichtelijk wanhopig. Op dag vier van de hittegolf keken we rond middernacht vanuit de slaapkamer naar buiten en toen zagen we de buren nog heerlijk op hun gazon zitten.

„Die hebben nog van dat lekkere koele gras”, zei mijn man jaloers. „Zullen we al onze tegels er dan maar weer uitslopen?” grapte ik. En vervolgens gingen we weer liggen zweten en woelen in onze tweepersoons ’oven’. Toen we om 1uur nog niet sliepen, ging mijn man rechtop in bed zitten en zei: „Kom, we pakken een paar lakens en gaan in de tuin van de buren slapen!”

Heerlijk geslapen

We zijn nu acht jaar getrouwd en inmiddels ken ik hem dus een beetje, en ik wist: ’Hij gaat het echt doen!’ En ik ging nog met hem mee ook! De buren waren inmiddels naar binnen, de lichten waren uit , en giechelend slopen wij door de poort van hun diepe achtertuin en vleiden ons op het meegebrachte laken op het frisse gras. Ik stelde de wekker van mijn iPhone in op 6 uur en serieus, we vielen als een blok in slaap!

Toen ik door mijn telefoon werd gewekt, dacht ik wel even: ’Waar ben ik?’ Maar snel pakten we onze spullen en slopen terug naar huis. We hebben heerlijk geslapen op het gras van de buren en deze herfst gaan we inderdaad al onze tuintegels er weer uit halen. Dus tijdens de hittegolf van 2021 slapen we gewoon in onze eigen achtertuin!”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Deze ’Opgebiecht’ staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.