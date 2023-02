Tim is thuisblijfvader: ’Als de kinderen niet luisteren, geef ik soms gewoon op’

„Vóór het vaderschap had ik een eigen consultancybureau. Doordat ik een vestiging in Amsterdam en Toronto had, moest ik veel reizen. De druk van het werk en mijn hoge verwachtingen zorgden voor stress en onder stress presteer ik minder goed. Vier jaar geleden besloten we naar Spanje te gaan, als een soort sabbatical. Die sabbatical van een half jaar is inmiddels een sabbatical van vier jaar geworden waarbij ik fulltime voor de kinderen ben gaan zorgen.

Ambitieus

Mijn vrouw is heel ambitieus en vond al snel een nieuwe baan in Barcelona, maar moest ook regelmatig in Zwitserland zijn. Dit zorgde voor een lastig werkschema wat soms extra druk legde op ons gezinsleven. Het besluit om thuis te blijven kwam daardoor heel natuurlijk. Mijn vrouw moedigde het zelfs aan. Waarom kunnen vaders niet thuisblijven om voor de kinderen te zorgen? Vanuit mijn directe omgeving kwamen veel positieve reacties. Veel andere vaders waren begripvol en soms zelfs een beetje jaloers. Mijn moeder begon echter gelijk over mijn pensioen, haha.

Gelukkig is geld bij ons geen issue. Mijn vrouw en ik leerden elkaar kennen toen we nog studeerden. Haar carrière is uiteindelijk veel sneller gegaan dan die van mij en daarom heb ik ervoor gekozen om thuis te blijven. Ik denk dat we geen gedoe over geld hebben, omdat wij elkaar leerden kennen op een moment dat we allebei weinig te besteden hadden. Daarnaast heb ik mij uit laten kopen bij mijn eigen onderneming. Ik kan dus nog steeds mijn eigen schoenen kopen. Mijn vrouw betaalt de vaste lasten, maar ik ben niet helemaal financieel afhankelijk van haar.

Als thuisblijfvader kan ik zelf bepalen wat ik doe en hoef ik geen verantwoording af te leggen. Natuurlijk hebben kinderen wel behoefte aan een bepaalde structuur, maar eigenlijk ben ik overdag vrij in wat ik doe. Deze vrijheid is fijn, maar het zorgt tegelijkertijd ook voor onzekerheid. Wanneer doe ik het als vader goed? Ik denk dat andere vaders dit gevoel met mij delen, maar de meesten zullen dit voor zichzelf houden. Thuis probeer ik zo goed mogelijk te blijven praten. Soms weet ik het ook even niet en dan overleg ik even met mijn dochter. Als de kinderen niet luisteren, geef ik soms gewoon op. Mijn dochter begint dan te zuchten en dan komen we tot een compromis.

Huishouden

Wij hebben niet de traditionele rolverdeling aangehouden, maar dat betekent niet dat alle huishoudelijke taken meteen bij mij komen te liggen. Ik regel de kappersafspraken, inentingen en gesprekken met school. De keuken is ook mijn terrein. Ik kook, doe de boodschappen en zet het vuilnis buiten. Mijn vrouw zorgt er met haar opruimbuien voor dat het huis spik en span blijft. De was doen we samen, we hebben ieder een eigen kleur. Verder besteden we het schoonmaken en de klusjes rondom het huis uit.

Vaderschap

Over het moederschap zijn veel boeken geschreven, maar boeken over het vaderschap zijn er nog heel weinig. Vaak zijn de boeken voor vaders cadeauboeken vol met grappen. Hierdoor wordt het onderscheid tussen de rol van vader en moeder alleen maar groter. Het ouderschap gaat veel dieper dan wat grappen en praktische zaken. Daarom heb ik onlangs het boek ’De thuisblijfvader’ uitgebracht. Ik hoop daarmee meer vaders te inspireren. Ik zeg niet dat iedereen thuisblijfvader moet zijn, ik denk ook niet dat iedereen daar gelukkig van wordt. In mijn boek deel ik mijn worsteling met invulling geven aan het vaderschap. Hopelijk kan ik met mijn kwetsbaarheid andere vaders bereiken. Ook vaders moeten hun leven anders gaan inrichten nadat ze een kind hebben gekregen.

De afgelopen vijf jaar heb ik mij vooral gericht op het vaderschap en de kinderen. In Spanje gaan kinderen vanaf hun derde naar de basisschool. Mijn jongste is sinds kort daarom een groot deel van de dag weg. Dat zorgt ervoor dat ik weer wat meer tijd voor mezelf heb en op zoek kan naar iets wat ik leuk vind om te doen. Ik wil graag een baan waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Het maken van podcasts vind ik bijvoorbeeld leuk, zo maak ik nu om de week de podcast Papa Moet Het Doen. Ik weet nog niet precies wat de toekomst brengt, maar ik verwacht dat mijn vrouw en ik de zorg voor de kinderen weer iets meer zullen verdelen.

Tip

Praten over het huishouden is niet echt sexy, maar het voorkomt een hele hoop gezeur. Wij kunnen ons heel goed in de ander verplaatsen, daarom werkt het tussen ons zo goed. Wij zijn allebei consultant geweest. Van onze leidinggevenden hebben wij altijd het advies gekregen om eerst op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Dit maakt dat je altijd op zoek gaat naar wat de ander eigenlijk bedoelt met zijn of haar vraag. Ik denk dat dat voor ons heel goed werkt en dat we daardoor een hele gelijkwaardige relatie hebben. Ook al zit ik thuis en verdient zij het geld.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.