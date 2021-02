Victoria Koblenko: ’Met mijn nieuwe leefstijl kan ik elke dag een pakje roomboter eten’

„Toen barstte de bom. Daarmee heb ik waarschijnlijk mensen die te dik zijn, beledigd.” Ⓒ Feriet Tunc

Een interview met actrice Victoria Koblenko (40) is nooit saai. In de nieuwste Glossy zegt ze waar het op staat en vertelt ze eerlijk over relatietherapie, slaaf zijn van eten en kwetsbaarheid. Ze is namelijk zachter dan sommige mensen denken. Hier online vertelt ze dat ze gestenigd wordt omdat ze aan fatshaming zou doen.