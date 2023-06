Daghoroscoop 22 juni - Sterrenbeeld Waterman: Vergeet je gezin niet!

VANDAAG JARIG

Jouw sociale leven kan de afgelopen jaren stormachtig zijn verlopen met wellicht een scheiding, ruzies en verbroken vriendschappen omdat jij bezig was iets op te bouwen waarvan je droomde. Dat was niet altijd prettig, maar het resultaat is goed. Gooi de teugels los als je nu bent waar jij wil zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Het kan tijd zijn om het huishoudboekje in balans te brengen als je boven jouw stand hebt geleefd. Koop geen onnodige spullen en probeer te sparen. Verricht zelf reparaties als jij handig bent en breng bijvoorbeeld een erfstuk terug in oude glorie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Ben je een opgewonden standje dan kun je jouw reputatie vandaag eer aandoen. Pas wel op want er kunnen momenten ontstaan waarop andere mensen kwaad zullen worden. Ga sporten ofzo om jouw frustraties kwijt te raken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

De kosmos herinnert je eraan dat dit een periode is om zaken minder serieus te nemen en kalm aan te doen. Als jij nergens wordt verwacht zou een extra uur in bed de leeggelopen batterijen kunnen helpen sneller op te laden.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Er kan gedurende een groot deel van de dag sprake zijn van spanning. Dat kan te maken hebben met een gebeurtenis waarvan je de impact niet kunt inschatten. Een verandering kan jouw routine doorkruisen en voor vertraging zorgen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Uitstel of verkeerde informatie kan jou uit balans brengen. Probeer jouw bezigheden regelmatig te onderbreken teneinde fouten en misstappen te voorkomen. Wat assertiviteit op het werk kan ertoe leiden dat de werklast snel vermindert.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Romantiek werkt vandaag in jouw voordeel, zeker als je op reis bent. De behoefte om aan de dagelijkse routine te ontsnappen kan echter ook tot een chaotische situatie leiden. Werk dat concentratie vereist kun je beter even uitstellen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kunt een toename van inspiratie en fantasie ervaren als jouw werk creativiteit vereist. Ongeduld kan je vooruit stuwen maar ook zorgen voor impulsiviteit en jou aanmoedigen tot overhaast gedrag. Maak geen ruzie over geld.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Verandering van plannen kan je in de war brengen. Reken er niet op dat mensen tot compromissen bereid zullen zijn. De kosmos draagt momenteel een explosief element in zich; iemand kan ontploffen als je diegene te ver drijft.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Over het algemeen hebt je er weinig moeite mee om voor jouw rechten op te komen. Neem het initiatief als op het werk de zaken niet lopen zoals het zou moeten. Reageer positief als jij privé of zakelijk een reis krijgt aangeboden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Het spanningsniveau dat je meetorst kan extreem hoog worden. Misschien door een deal of uitslag. Pas ademhalingstechniek toe of massage om te ontspannen en om de kwade stoffen uit jouw lichaam te verdrijven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Jouw fysieke kracht moet nu geleidelijk toenemen. Toch doe je er goed aan jouw activiteiten in te perken. Nu de kosmos je goed gezind is valt er vooruitgang te boeken en kan een diepe wens worden vervuld. Vergeet jouw gezin niet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Je zal je vandaag voor 120% moeten inzetten om een deadline te halen. Een vergissing of ongeluk kan je achteruit zetten. Haal diep adem en ontspan. Eet rustig, drink water; geen koffie als jouw maag lijdt onder stress.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.