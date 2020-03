Zo bak je de perfecte pannenkoek

1. Het beslag

Pannenkoeken bakken begint met een goede voorbereiding: verzamel alle ingrediënten en zet deze in de buurt van een grote beslagkom. Doe de bloem samen met een mespunt zout in een beslagkom en meng het geheel met een garde.

Maak een kuiltje in het midden en breek hierin de eieren. Begin vanuit het midden te roeren en schenk er al roerend beetje bij beetje de melk bij. Neem alle bloem mee van de zijkanten en roer totdat er een vloeibaar maar dik beslag is gevormd.

2. Mixen

Voor het maken van luchtig pannenkoekenbeslag is het van belang dat je de ingrediënten niet te lang mixt. Hoe langer je klopt, hoe meer gluten er namelijk in het beslag komen. Deze gluten zorgen ervoor dat je pannenkoeken in plaats van zacht en soepel juist erg taai worden.

3. Welke pan?

Een goede pan om pannenkoeken in te bakken, heeft een dikke bodem, is breed genoeg en heeft lage zijkanten zodat je de pannenkoek makkelijk kunt omdraaien. De dikke bodem zorgt ervoor dat de warmte goed wordt verdeeld en de pannenkoek evenredig gaart.

4. Temperatuur

Om de goede temperatuur te krijgen, zet je de pan drie minuten op middelhoog vuur en laat je deze rustig opwarmen voordat je er voor de eerste keer beslag in doet. Zorg er ook telkens na het bakken van een pannenkoek voor dat je de temperatuur verlaagt voordat je de pan opnieuw invet.

5. Geduld

Pannenkoeken hebben tijd nodig om evenredig te garen in de pan en hoe graag je ook binnen een minuut een grote stapel pannenkoeken op tafel zou willen toveren, zo werkt het helaas niet!

De vuistregel bij het omdraaien van pannenkoeken luidt dan ook: ‘draai de pannenkoek pas om wanneer de natte beslagbubbeltjes verdwenen zijn’. Eigenlijk is het genoeg om de pannenkoeken één keer om te draaien. Doe je dit niet, dan duurt het garen langer omdat de pannenkoek door het draaien afkoelt.

6. Boter of olie?

Het kan allebei, maar de echte pannenkoekenbakker raadt vloeibare margarine aan. Boter rookt namelijk snel en olie kan zo heet worden dat je pannenkoeken verbranden. Margarine bestaat uit meerdere soorten olie en zorgt ervoor dat je koeken sneller bruin worden zonder te verbranden.

7. Vegan pannenkoeken

Vervang reguliere melk door een plantaardige variant, zoals bijvoorbeeld soja-, haver- of amandelmelk en vervang de eieren door appelmoes, een chia- of lijnzaad egg, of laat de eieren simpelweg achterwege in het recept.

Meng voor een chia of lijnzaad egg een eetlepel chiazaad of lijnzaad met drie eetlepels water, laat het geheel 5 minuten staan en voeg het in plaats van een ei toe aan het beslag.