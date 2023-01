’Geef mijn baby op de opvang maar een paracetamol’

Oorontsteking

„Afgelopen dinsdag werd ik rond 12.00 uur gebeld. Er kwam bloed uit het oor van onze baby. Als zij mijn eerste kind was geweest, had ik 112 gebeld en een traumahelikopter laten aanrukken. Maar Frenkie is onze vierde en dan heb je wel de nodige doorgebroken oorontstekingen meegemaakt om er niet meer van op te kijken. Waar ik wél op keek, was mijn to-do list. Die was nog behoorlijk lang, ik had nog stapels werk liggen.

Huisarts

’Ze is verder heel vrolijk. Zullen we haar hier anders nu gewoon op bed leggen?”, stelde de leidster tot mijn grote opluchting voor. Dat gaf mij weer een paar uur rek en dan konden we misschien daarna even langs de huisarts. En zo geschiedde. Ik maakte een afspraak voor 16.00 uur, we kregen druppels mee en we konden weer een verhaal toevoegen aan de inmiddels ellenlange kwaaltjeslijst van de baby.

Virusvrij

Sinds een maand of drie gaat ze naar het kinderdagverblijf nu en daar hapt ze de virussen uit de lucht om ze vervolgens met de rest van het gezin te delen. We zijn al drie maanden allemaal af en aan snotterig, koortsig, grieperig en Frenk zelf heeft krentenbaard en de zesde ziekte als bonus binnengehaald. Gek word je ervan, maar zo werkt het nou eenmaal in die beginfase. Je kunt je baby moeilijk een heel leven lang virusvrij opsluiten. We hebben wel met die reden gewacht tot ze negen maanden was voor ze ging.

Stuiteren

Kinderen zijn rare wezens. Het ene moment zijn ze doodellendig en lijkt het rechtstreeks op een ziekenhuisopname af te stevenen. Een paracetamol en een half uur later zijn ze compleet uit de ziektestand herrezen en stuiteren ze weer gillend door de woonkamer. Die paracetamol of dat aspirientje mag het kinderdagverblijf niet geven. En dat zou bij lichte klachten wel gewoon moeten kunnen, stelt huisarts Bernard Leenstra in NRC.

Wondermiddel

Wat mij betreft wordt dat beleid per direct ingevoerd. ’Het kan een wondermiddel zijn’, aldus Leenstra – en dat is het ook echt. Een paracetamol kan het verschil van dag en nacht betekenen. Niet alleen voor het kind dat zich er heel snel beter door voelt, ook voor de werkende ouder die dan niet alles hoeft te laten vallen om zich met een bloedspoed naar de opvang te haasten.

Zonde

Want wat doet die ouder thuis? Wél die paracetamol geven en toekijken hoe het kind vrolijk rondjes door het huis kruipt/rent, terwijl er werktechnisch volledige stilstand (en stress) is. En dat niet alleen; een paracetamol kan ook voorkomen dat een dag waar je fors voor betaalt (voor twee dagen in de week betalen wij netto €550 per maand) wordt weggegooid. Dat ervaar ik toch als zonde.

Veilig

Uiteraard haal je een doodziek kind op. En natuurlijk is een echt ziek kindje het meest comfortabel in de armen van papa of mama. Maar we hebben het hier dus over lichte klachten, niet over iets ernstigs. Veel kinderdagverblijven verschuilen zich achter het fabeltje dat de GGD zou zeggen dat het niet mag. Of dat een paracetamol een koortsstuip zou kunnen opwekken. Leenstra benadrukt dat hier niets van waar is. ’Paracetamol is veilig.’

Planning

Wil je wel dat je kind thuis uitziekt, dan kan dat natuurlijk. Dan spring je op die fiets of in die auto om de zorg over te nemen. Maar geef ouders die het kinderdagverblijf hebben ingeschakeld omdat ze écht moeten werken de kans dat ook daadwerkelijk te doen. Een simpel verkoudheidje van je baby hoeft niet jouw hele planning overhoop te trekken.”

